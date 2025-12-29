В Якутии упала отделяющаяся часть ракеты «Союз-2.1б»
Приземление фрагмента отделяющейся части ракеты-носителя «Союз-2.1б» зарегистрировали в Вилюйском районе Якутии. Об этом сообщила Служба спасения республики в своем Telegram-канале.
Ранее ракета с двумя спутниками «Аист-2Т» и 50 малыми аппаратами была запущена с космодрома Восточный, пишет 360.ru.
По данным службы спасения, ее специалисты и сотрудники госкорпорации «Роскосмос» зафиксировали падение фрагмента ракеты в районе сельского поселения Югюлятский наслег.
«На месте работают экологи из Москвы, Хабаровска и Якутска, которые замеряют уровень радиации», - отметили в ведомстве.
По плану полета отработанные элементы конструкции аппарата могут приземляться в четырех районах республики. Для обеспечения безопасности на этих территориях будут вести контроль и наблюдение.
