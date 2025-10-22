Военная драма «Август» собрала миллиард рублей в российском прокате

Фильм «Август» преодолел отметку в 1 миллиард рублей в российском прокате, сообщили представители дистрибьюторов. Кассовый рубеж был достигнут спустя четыре недели после премьеры, которая состоялась 25 сентября.

Это уже шестая картина 2025 года, сумевшая собрать более миллиарда рублей. Ранее этого результата достигли «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Пророк: История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед» и «Кракен».

