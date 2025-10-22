Военная драма «Август» собрала миллиард рублей в российском прокате
Фильм «Август» преодолел отметку в 1 миллиард рублей в российском прокате, сообщили представители дистрибьюторов. Кассовый рубеж был достигнут спустя четыре недели после премьеры, которая состоялась 25 сентября.
Это уже шестая картина 2025 года, сумевшая собрать более миллиарда рублей. Ранее этого результата достигли «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Пророк: История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед» и «Кракен».
Действие военной драмы разворачивается в 1944 году в Западной Белоруссии. Сюжет рассказывает о борьбе советских войск с немецкими диверсионными группами, оставшимися в тылу после освобождения территории. Война поворачивает вспять, и герои оказываются перед угрозой удара в спину наступающей армии.
Главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков и Илья Исаев. Режиссёрами фильма выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий, передает «Радиоточка НСН».
