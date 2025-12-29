Голкипер сборной Судана потерял сознание в матче Кубка африканских наций
Вратарь сборной Судана по футболу Монгед Абузаид потерял сознание во время игры группового этапа Кубка африканских наций.
Команда сыграла со сборной Экваториальной Гвинеи. На 30-й минуте матча голкипер вышел к границе своей штрафной и упал на газон. Судья остановил игру на 10 минут, чтобы медики оказали футболисту помощь. Абузаид быстро пришел в себя и продолжил игру.
По данным портала Besoccer, медики провели вратарю быстрый тест на уровень глюкозы в крови.
Сборная Судана одержала победу над соперниками из Экваториальной Гвинеи со счетом 1:0. После двух матчей команда занимает третье место в группе E и может выйти в плей-офф Кубка африканских наций.
Ранее футболист Лайонел Адамс пострадал в конфликте со стрельбой и попал в больницу в Московской области. В России спортсмен играл за клубы «Енисей», «Волга» и «КамАЗ», а также за юношескую сборную страны, отмечает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Голкипер сборной Судана потерял сознание в матче Кубка африканских наций
- В Якутии упала отделяющаяся часть ракеты «Союз-2.1б»
- Глава Дагестана пристыдил сына чиновника за пьяный дебош
- В Госдуме заявили, что период охлаждения на сделки с жильем введут в 2026 году
- СМИ: Юридические вузы включат в учебную программу «дело Долиной»
- СМИ: Запуск жилищных вкладов откладывается из-за юридических сложностей
- Покупательная способность маткапитала упала вдвое за 10 лет
- Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине
- СМИ: В России могут ограничить работу батутных аттракционов
- Трамп заявил, что обсуждал с Путиным возможные время и место новой встречи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru