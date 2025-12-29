Голкипер сборной Судана потерял сознание в матче Кубка африканских наций

Вратарь сборной Судана по футболу Монгед Абузаид потерял сознание во время игры группового этапа Кубка африканских наций.

Команда сыграла со сборной Экваториальной Гвинеи. На 30-й минуте матча голкипер вышел к границе своей штрафной и упал на газон. Судья остановил игру на 10 минут, чтобы медики оказали футболисту помощь. Абузаид быстро пришел в себя и продолжил игру.

По данным портала Besoccer, медики провели вратарю быстрый тест на уровень глюкозы в крови.

Сборная Судана одержала победу над соперниками из Экваториальной Гвинеи со счетом 1:0. После двух матчей команда занимает третье место в группе E и может выйти в плей-офф Кубка африканских наций.

