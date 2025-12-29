Трамп заявил, что обсуждал с Путиным возможные время и место новой встречи
29 декабря 202504:01
Американский лидер Дональд Трамп на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что в ходе телефонного разговора с коллегой из России Владимиром Путиным обсуждал возможные время и место новой встречи.
По его словам, беседа продолжалась около двух с половиной часов. «Мы обсудили много вещей. Мы говорили не о погоде», - отметил Трамп.
Разговор с Путиным Трамп назвал «хорошим и очень продуктивным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
