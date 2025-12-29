СМИ: Юридические вузы включат в учебную программу «дело Долиной»
Ведущие юридические вузы России — СПбГУ и МГЮА — заявили, что включили в учебные планы разбор дела певицы Ларисы Долиной о квартире, сообщает РИА Новости.
Эта ситуация, вызвавшая широкий резонанс, станет материалом для анализа на магистерских программах по гражданскому праву и обороту недвижимости. «Мы со студентами с интересом следили за этим делом и обсуждали возможные пути его разрешения», — рассказала заведующая кафедрой СПбГУ Татьяна Краснова. Для лучшего анализа рисков в будущем могут привлекаться не только юристы, но и психологи с социологами.
В МГЮА и РАНХиГС считают подобную практику ключевой для подготовки юристов. «Это учит будущих судей смотреть прежде всего на закон, а не на узнаваемость сторон», — отметил декан Высшей школы правоведения РАНХиГС Олег Зайцев.
Народную артистку РФ попросили освободить квартиру в Хамовниках до 30 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru