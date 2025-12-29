СМИ: В России могут ограничить работу батутных аттракционов

Инициативу, поддержанную общественным советом Роспотребнадзора, объясняют «агрессивной экспансией» рынка развлечений, которая привела к изменению структуры детского травматизма. Медицинское сообщество единогласно: батуты опасны, а их использование следует прекратить.

Согласно протоколу, каждый второй случай травмы в таких центрах — это перелом или вывих. Педиатры настаивают: существующие средства защиты не делают прыжки безопасными.

По мнению экспертов, текущее регулирование бесполезно. Ни один стандарт не способен учесть ключевой фактор — биомеханическую непредсказуемость нетренированного человека, что и создает фундаментальный риск.

Батут является самым травмоопасным аттракционом, рассказал вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН. По его словам, веревочные парки и скалодромы также считаются крайне травмоопасными.

