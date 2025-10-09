По мнению собеседника НСН, российские онлайн-кинотеатры уже умеют создавать сериалы, которые ни в чем не уступают западным проектам.

«Это не наш ответ Голливуду. У нас достойные сериалы, которые до ограничений покупал и Запад. В 90% случаев их создают онлайн-кинотеатры. Они живут в жесткой конкурентной борьбе. Вынуждены снимать хорошие проекты, чтобы их смотрели. Иначе в любую секунду зритель может сказать, что какой-то сериал – отстой, и переключить на другой онлайн-кинотеатр. Это не осваивание денег Фонда кино, это про другое. Онлайн-кинотеатры пытаются нащупать зрительские ниши. Всегда можно продлить сериал на 10 сезонов вперед, если он выстрелит. Без вложений в пилотные проекты никуда не деться. Кинотеатрам, которые откажутся вкладывать миллионы в контент, это принесет финансовую пользу в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе они скорее проиграют в конкуренции тем кинотеатрам, которые пытаются завоевать зрителя», - заявил Баженов.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что если американское кино за годы подарило зрителям несколько типов героя, то российский кинематограф так и не представил более ярких персонажей, чем Саша Белый из «Бригады» и Данила Багров из «Брата».

