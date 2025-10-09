Сами «остынут»: BadComedian не увидел проблемы в переизбытке сериалов
Проблема переизбытка контента упирается в то, насколько все эти фильмы и сериалы востребованы у зрителя, заявил НСН Евгений Баженов.
Российские онлайн-кинотеатры не могут перестать вкладывать миллионы рублей в производство фильмов и сериалов в конкуренции за зрителя, при этом количество создаваемых проектов уже перешло в качество. Об этом в беседе с НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
В мире наблюдается перепроизводства контента, заметил в ходе дискуссии Мастерской новых медиа в рамках симпозиума «Создавая будущее» продюсер по документальным проектам онлайн-кинотеатра «Okko» Владимир Тодоров. По его словам, стоило бы задуматься о том, чтобы создавать меньше контента, но более качественного и с понятным архетипом русского героя. Баженов заметил, что проблема переизбытка контента не нуждается в решении и регулировании.
«Тренд на количество действительно был огромный, особенно после ограничения западной конкуренции. Внезапно всем онлайн-кинотеатрам потребовались свои эксклюзивы. Было огромное количество вложений в новые сериалы, желательно долгоиграющие. Сейчас, кажется, произошло некое остывание. Что-то выстрелило, что-то нет. Решили вкладываться в то, что выстрелило. Думаю, проблема переизбытка контента решится автоматически. Если контента так много, что его не смотрят, значит его перестанут снимать, потому что это невыгодно. Если же такое большое количество контента смотрят, значит все работает и все нормально. Тогда есть смысл продолжать. Сейчас рынок сам все решит», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, российские онлайн-кинотеатры уже умеют создавать сериалы, которые ни в чем не уступают западным проектам.
«Это не наш ответ Голливуду. У нас достойные сериалы, которые до ограничений покупал и Запад. В 90% случаев их создают онлайн-кинотеатры. Они живут в жесткой конкурентной борьбе. Вынуждены снимать хорошие проекты, чтобы их смотрели. Иначе в любую секунду зритель может сказать, что какой-то сериал – отстой, и переключить на другой онлайн-кинотеатр. Это не осваивание денег Фонда кино, это про другое. Онлайн-кинотеатры пытаются нащупать зрительские ниши. Всегда можно продлить сериал на 10 сезонов вперед, если он выстрелит. Без вложений в пилотные проекты никуда не деться. Кинотеатрам, которые откажутся вкладывать миллионы в контент, это принесет финансовую пользу в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе они скорее проиграют в конкуренции тем кинотеатрам, которые пытаются завоевать зрителя», - заявил Баженов.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что если американское кино за годы подарило зрителям несколько типов героя, то российский кинематограф так и не представил более ярких персонажей, чем Саша Белый из «Бригады» и Данила Багров из «Брата».
