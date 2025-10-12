Военный фильм «Август» возглавит прокат третью неделю подряд

При этом сборы фильма о первом советском олимпийском чемпионе, гребце Юрии Тюкалове с Глебом Калюжным в главной роли, по данным ЕАИС, достигли 92 млн 491 тысячи 202 рублей. Спортивная драма вышла на большие экраны 9 октября и уже оказалась в лидерах проката уходящих выходных.

Общие сборы иностранного фильма о вампирах, по подсчетам системы, в настоящий момент достигли 705 млн 185 тысяч 434 рублей. «Дракула» держится на лидирующих позициях уже целый месяц с момента выхода на большие экраны в России 11 сентября. Лента Люка Бессона возглавила прокат после первых выходных, заработав тогда, по данным портала «Кinobusiness.com», более 100 млн рублей.

Однако кинокритик Давид Шнейдеров считает, что российский зритель любит Люка Бессона, но при наличии других западных картин в прокате его новый проект проиграл бы конкуренцию за зрителя.