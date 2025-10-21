МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАРАДОКС

За создание проекта отвечала компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн‑кинотеатром KION и «Газпром‑Медиа Холдингом». Первой на сцену «Октября» в этот вечер вышла заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. Обращаясь к зрителям, она уточнила, что последние 10 лет каждый год получает на день рождение издание «Алисы в Стране чудес».

«Я в жизни люблю все парадоксальное. И это одна из немногих сказок, в которой доказывается, что в парадоксе есть невероятная логика — по причине того, что Льюис Кэрролл был математиком. Думаю, Владимир Семенович Высоцкий на нас сейчас смотрит с небес и улыбается. Потому что, если бы не его невероятное либретто, мы бы все не собрались здесь сегодня», - сказала она перед тем, как представить съемочную группу.

После приветственного слова наступил момент просмотра. Зрителю действительно представили принципиально новую историю, которую едва ли можно сравнить, например, с «Алисой в Стране чудес» Тима Бертона. Фильм Хмельницкого более позитивен и отчасти парадоксален. Далеко не все песни из аудиоспектакля попали в картину, но музыкальный материал органично вплетен в сюжет. Композиции представлены в новых аранжировках, но без искажения мелодии. При этом пока неизвестно, выйдут ли они отдельно на стримингах.

Прежде председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с «Радиоточкой НСН» допускал, что «Алиса в Стране чудес», в целом ориентированная на семейную аудиторию, скорее понравится детям в возрасте 10-12 лет и старше. Трудно не согласится с подобной точкой зрения. Во-первых, главная героиня – подросток. Ее история во многом – преодоление подростковых проблем. Во-вторых, большое внимание музыкальная картина уделяет теме любви. Увидеть ее на большом экране можно будет уже с 23 октября.

