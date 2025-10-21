Высоцкий, Кэролл и парадокс: Чего ждать от «Алисы в Стране чудес» с Анной Пересильд
Специальный корреспондент НСН посмотрел новый музыкальный фильм и узнал, как Анна Пересильд справилась с ролью своей мечты.
С наступлением осенних каникул в конце октября в кинотеатрах выходит сразу несколько громких премьер для семейной аудитории. Особое место среди этих релизов занимает музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес» с песнями на стихи Владимира Высоцкого.
Главную роль в этой картине сыграла Анна Пересильд, также в кадре можно будет увидеть Ирину Горбачеву, Милоша Биковича, Паулину Андрееву, Полину Гухман, Сергея Бурунова, Олега Савостюка и не только. Почти все они 20 октября посетили светскую премьеру в московском кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. На событии побывал и специальный корреспондент НСН.
К ВЫСОЦКОМУ С УВАЖЕНИЕМ
Произведения «Приключения Алисы в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла с детства знакомы многим, кроме того у этой истории множество экранизаций. Новый же фильм создан по аудиоспектаклю на песни Владимира Высоцкого, что предопределило жанр. Однако создатели не просто адаптировали известный сюжет, но и привнесли в него нечто новое.
За сценарий отвечала Карина Чувикова, которая прежде работала над сериалом «Между нами химия» с Александрой Бортич и Никитой Ефремовым. Режиссером выступил Юрий Хмельницкий, известный широкому зрителю по проекту «Лед 3». Он подчеркнул, что завязку истории перенесли в современную реальность. В начале фильма Алиса – обычная девятиклассница, которая мечтает о приключениях, но испытывает трудности с общением со сверстниками.
«Мы опирались на тексты Владимира Семеновича Высоцкого. Преклонялись перед этими текстами, потому что они очень парадоксальны, абсурдны. Это очень подходит той «Алисе в Стране чудес», которую мы сняли. Мы перенесли историю в современную реальность, написана новая завязка этой истории. Разрешение конфликтов, заявленных в первом акте, не такое, как у Кэролла. При этом большое количество сюжетных поворотов, таких же, как в оригинале», - подчеркнул Хмельницкий в вечер премьеры.
РОЛЬ МЕЧТЫ
Сама Анна Пересильд прежде рассказывала НСН, что всегда мечтала сыграть такую роль, ведь «Алиса в Стране чудес» - ее любимая сказка. Общаясь с журналистами на дорожке, она призвала ценить время. К слову, этому вопросу в новой картине уделяется особое внимание.
Также Пересильд подчеркнула, что, хотя в фильме про Страну чудес не обошлось без графики и современных технологий, очень многое декораторы воссоздали вживую.
«Мало важных сцен снимали на зеленке. Много выстраивали декораций. Например, бесконечный стол, за которым сидит Шляпник, реальная огромная декорация в помещении, невероятно красивая», - рассказала актриса.
Поддержать ее в этот вечер пришла вся семья – Алексей Учитель, Юлия Пересильд и младшая сестра Мария Пересильд. Присутствовал на премьере и артист Ваня Дмитриенко. Не так давно вместе с Анной Пересильд он представил совместный трек «Силуэт», ставший саундтреком к «Алисе в Стране чудес». На данный момент песня возглавляет чарт «Яндекс Музыке».
Следом за Пересильд на дорожке появилась и актриса Ирина Горбачева. Она исполнила в фильме сразу две роли, но отметила, что ей проект дался довольно легко.
«Слава богу, эти съемки у меня были самыми простыми, легкими. Всего шесть съемочных дней. Три дня я играла маму, три дня играла королеву. Это было очень легко, радостно и комфортно», - уточнила она.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАРАДОКС
За создание проекта отвечала компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн‑кинотеатром KION и «Газпром‑Медиа Холдингом». Первой на сцену «Октября» в этот вечер вышла заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. Обращаясь к зрителям, она уточнила, что последние 10 лет каждый год получает на день рождение издание «Алисы в Стране чудес».
«Я в жизни люблю все парадоксальное. И это одна из немногих сказок, в которой доказывается, что в парадоксе есть невероятная логика — по причине того, что Льюис Кэрролл был математиком. Думаю, Владимир Семенович Высоцкий на нас сейчас смотрит с небес и улыбается. Потому что, если бы не его невероятное либретто, мы бы все не собрались здесь сегодня», - сказала она перед тем, как представить съемочную группу.
После приветственного слова наступил момент просмотра. Зрителю действительно представили принципиально новую историю, которую едва ли можно сравнить, например, с «Алисой в Стране чудес» Тима Бертона. Фильм Хмельницкого более позитивен и отчасти парадоксален. Далеко не все песни из аудиоспектакля попали в картину, но музыкальный материал органично вплетен в сюжет. Композиции представлены в новых аранжировках, но без искажения мелодии. При этом пока неизвестно, выйдут ли они отдельно на стримингах.
Прежде председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с «Радиоточкой НСН» допускал, что «Алиса в Стране чудес», в целом ориентированная на семейную аудиторию, скорее понравится детям в возрасте 10-12 лет и старше. Трудно не согласится с подобной точкой зрения. Во-первых, главная героиня – подросток. Ее история во многом – преодоление подростковых проблем. Во-вторых, большое внимание музыкальная картина уделяет теме любви. Увидеть ее на большом экране можно будет уже с 23 октября.
