В Госдуме заявили, что период охлаждения на сделки с жильем введут в 2026 году

В России может появиться «период охлаждения» для сделок с недвижимостью, сообщают «Известия» со ссылкой депутата Госдумы Анатолия Аксакова.

По его словам, соответствующий законопроект планируется рассмотреть в первом квартале 2026 года. Согласно предлагаемому механизму, деньги покупателя будут поступать не напрямую продавцу, а на специальный защищенный депозит на определенный срок. Это позволит обезопасить сделку и предотвратить мошенничество, в том числе по «схеме Долиной», когда соглашения впоследствии оспариваются в суде.

Инициатива не потребует длительных согласований и после принятия закона может быть реализована оперативно. В будущем такую практику могут распространить на сделки с автомобилями, землей и другим дорогостоящим имуществом, а также на операции между юридическими лицами.

Ранее стало известно, что юридические вузы включат в учебную программу «дело Долиной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

