В ПИТЕР БЕЗ КОЛОГРИВОГО



Помимо борьбы со сказочными героям во втором сезоне предстоит найти Василису, племянницу следователя Лехи. Эту роль в сериале исполнила 13-летняя актриса Ева Смирнова. Несмотря на юный возраст, у артистки множество ролей за плечами. Однако съемки во втором сезоне «Волшебного участка» дались не так просто, ведь в конце первого сезона в ее героиню вселяется Кощей. Это наложило определенный отпечаток на дальнейшую актерскую задачу.

«Я впервые играю мужчину. Кощей настолько интересный многогранный персонаж», - заметила Смирнова в разговоре с НСН.

Первая серия доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko с 6 ноября. Эпизод, как и трейлеры, наводят на мысль, что в кадре героиню Смирновой довольно часто будет сопровождать Ворон, которого в сериале сыграл Филипп Янковский. В первом сезоне герой представал и в юном возрасте, молодую версию Ворона при этом играл Никита Кологривый. Зрителям эту смену лица представляли, как омоложение. Во втором сезоне ждать подобного не стоит. Авторы сценария расставили точки над i уже в первой серии продолжения.

Так Кощей, сыгранный Смирновой, обращаясь к Ворону, отмечает: «Я же уже делал тебя молодым в теле перспективного скромного молодого актера Никиты, а ты что устроил? Зачем начал рот направо и налево разевать? Людей кусать зачем начал?». И не заметить эту отсылку к событиям, которые сопровождали Никиту Кологривого в реальной жизни, довольно сложно.