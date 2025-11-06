Кощей и сказки Петра I: Чего ждать от продолжения сериала «Волшебный участок»
Ева Смирнова во втором сезоне «Волшебного участка» предстанет в образе Кощея, герой Ильи Соболева сразится с демоном, а вот Никита Кологривый вряд ли появится в продолжении, выяснил специальный корреспондент НСН.
В начале ноября на малые экраны спустя два года после показа первых серий возвращается сериал «Волшебный участок». Создатели обещают зрителям знакомство с новыми сказочными героями. При этом действия теперь развиваются в Санкт-Петербурге, а в городе на Неве своя специфика. Не обошлось продолжение и без удачных актуальных шуток. В этом накануне лично убедился спецкор НСН, посетив светскую премьеру.
ВСЕ ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
Площадкой события стал кинотеатр «Синема Парк Мосфильм», расположенный неподалеку от киностудии «Мосфильм». К премьере подготовились основательно. Множество баннеров и пресс-вол в кинотеатре дополнил тематический яркий декор, включая, например, мухоморы.
Во втором сезоне к своим ролям вернулись Николай Наумов (Леха Попов), Илья Соболев (Гном), Алексей Золотовицкий (Олег Заяц), Филипп Янковский (Вадим Воронов), Дарья Мельникова (Елена Федотова) Ева Смирнова (Василиса Попова и Кощей) и другие. Почти все они были замечены на премьере. В целом событие, проходящее в первый вечер рабочего дня сокращенной рабочей недели, собрало множество гостей.
Режиссером продолжения вновь выступил Степан Гордеев. В кадре помимо актеров из первого сезона можно будет увидеть Антона Лапенко, Виктора Бычкова, Розу Хайруллину, Александру Ребенок, Анну Уколову и также Анну Семенович. Сценаристом и шоураннером же выступил Александр Носков.
СКАЗКИ НА НЕВЕ
Первый сезон «Волшебного участка» вышел в ноябре 2023 года. Помимо главных действующих лиц, сотрудников ОБСП, каждый эпизод сериала знакомил зрителя со множеством сказочных героев, включая, например, трехголового Змея-Горыныча в исполнении Павла Деревянко. Второй сезон тоже представит немало новых сказочных, но на этот раз иностранных. По сюжету действие перемещается из Москвы в Санкт-Петербург. По задумке сценаристов, город на Неве кишит нечистью еще со времен Петра I, который завозит представителей мирового фольклора во время Великого Посольства.
Впрочем, выведать спойлеры и узнать, с кем именно столкнется команда ОБСП, спецкору НСН не удалось. Илья Соболев, воплотивший в сериале роль Гнома, лишь лаконично заметил, что новых героев в продолжении будет немало.
«Мой персонаж очень маленький, миниатюрный. Люди любят все такое - маленькое, смешное, милое. В каждой новой серии будет новый какой-то персонаж. Я, например, встречусь с демоном», - отметил он.
Его герой в новом сезоне дорастает до членства в команде ОБСП. Однако в новом статусе лишается важной изюминки - нецензурной брани.
В свою очередь Алексей Золотовицкий заявил НСН, что в новом сезоне влюбленность его героя Олега Зайца достигла апогея. Влюблен персонаж кстати в Елену Федотову, которую на экране воплотила Дарья Мельникова.
В ПИТЕР БЕЗ КОЛОГРИВОГО
Помимо борьбы со сказочными героям во втором сезоне предстоит найти Василису, племянницу следователя Лехи. Эту роль в сериале исполнила 13-летняя актриса Ева Смирнова. Несмотря на юный возраст, у артистки множество ролей за плечами. Однако съемки во втором сезоне «Волшебного участка» дались не так просто, ведь в конце первого сезона в ее героиню вселяется Кощей. Это наложило определенный отпечаток на дальнейшую актерскую задачу.
«Я впервые играю мужчину. Кощей настолько интересный многогранный персонаж», - заметила Смирнова в разговоре с НСН.
Первая серия доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko с 6 ноября. Эпизод, как и трейлеры, наводят на мысль, что в кадре героиню Смирновой довольно часто будет сопровождать Ворон, которого в сериале сыграл Филипп Янковский. В первом сезоне герой представал и в юном возрасте, молодую версию Ворона при этом играл Никита Кологривый. Зрителям эту смену лица представляли, как омоложение. Во втором сезоне ждать подобного не стоит. Авторы сценария расставили точки над i уже в первой серии продолжения.
Так Кощей, сыгранный Смирновой, обращаясь к Ворону, отмечает: «Я же уже делал тебя молодым в теле перспективного скромного молодого актера Никиты, а ты что устроил? Зачем начал рот направо и налево разевать? Людей кусать зачем начал?». И не заметить эту отсылку к событиям, которые сопровождали Никиту Кологривого в реальной жизни, довольно сложно.
Помимо роли Василисы в «Волшебном участке» Ева Смирнова известна зрителям, и как новая «папина дочка», Диана Васильева. По сюжету сериала «Папины дочки. Новые» она вместе с еще тремя сестрами остается на попечении отца после того, как из семьи по традиции сбегает мама Даша Васильева (она же Даша Васнецова из первого сезона, в сериале эту роль играла Анастасия Сиваева).
Сейчас на больших экранах с успехом идет семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась», в котором происходит долгожданное воссоединение семьи. В кинотеатрах картина за первую неделю проката уже собрала 596,6 миллиона рублей. По словам Смирновой, результат вполне объясним.
«Это не про боль, не про насилие, зло и негатив, который вокруг. Фильм про семью, про насущные проблемы, про тепло, про любовь. Наверное, поэтому и такой успех», - сказала она специальному корреспонденту НСН.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН» допускал, что фильм «Папины дочки. Мама вернулась» по причине огромной любви российского зрителя к сериалу будет сильным конкурентом в прокате для премьер октября - фильмов «Горыныч», «Алиса в Стране чудес» и мультфильма «Финник».
