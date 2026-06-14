Сборы байопика «Майкл» в России превысили 1 млрд рублей

Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская считает, что «Холоп-3» вполне может собрать миллиард даже в летний сезон проката, так как контента для взрослых сегодня не хватает. Премьера комедии состоялась 11 июня в преддверии Дня России.

«Сделать хорошую кассу фильму поможет грамотная рекламная кампания, такое кино требует широкой информационной поддержки. Для этого необходим обширный медиаплан. И производственная компания, и дистрибьютор прекрасно умеют работать с большими бюджетами, большим кино. Давно пора осваивать летний период, потому что голливудские студии не боялись летнего периода, выпускали всегда по три-четыре блокбастера, которые собирали по миллиарду и больше. Поэтому я думаю, что у фильма есть все шансы, если не сэкономят на промо. Миллиард — это теперь не самая большая цифра у нас, так что вполне достижимая. Первый "Холоп" был уникальной историей, он вытянул год на фоне ухода голливудских мейджоров. Его успех связан не столько с нехваткой романтических комедий, это большое развлекательное кино для взрослых, которого у нас очень мало. У нас большое количество сказок выходит, но мало контента для взрослых, а это развлечение именно для взрослых», - отметила она в беседе с НСН.