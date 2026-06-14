Сборы байопика «Майкл» в России превысили 1 млрд рублей
Фильм о поп-короле Майкле Джексоне стал шестой картиной, которая собрала такую кассу в российском прокате в 2026 году.
Накануне сборы ленты режиссера Антуана Фукуа «Майкл» в России преодолели отметку в 1 млрд рублей. Картина уже добилась значительного успеха и в мировом прокате, став самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино. В мире «Майклу» пророчат сборы более $1 млрд. При этом в России лента о певце Майкле Джексоне стала шестым фильмом-«миллиардером» 2026 года.
«МАЙКЛ» — «МИЛЛИАРДЕР»
Картина стала вторым иностранным «миллиардером» в российском прокате в этом году. До «Майкла» отметку по сборам в 1 млрд рублей в 2026-м в РФ смогла преодолеть «Горничная» с Синди Суини. Касса зарубежного триллера Пола Фига, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составила 1 млрд 395 млн 693 тысячи 509 рублей. Лента вышла в российский прокат 8 января 2026 года.
На момент написания материала, сборы «Майкла» по данным системы, составляют 1 млрд 32 млн 444 тысячи 787 рублей. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН говорил, что у байопика о Джексоне есть все шансы заработать в российском прокате миллиард рублей.
«Картина была ожидаемой на протяжении очень долгого времени, ну и фигура Майкла Джексона находится на очень высоком уровне узнаваемости и уважения к его таланту. Так что мы довольны цифрами и очень надеемся, что картина будет долго стоять в прокате с очень хорошей динамикой. В принципе, даже в каких-то моментах этот фильм превосходит свои аналоги в этом жанре. У картины складывается хороший "сарафан", так что вполне вероятно, что миллиардную отметку она преодолеет», - сказал он.
Роль поп-короля в фильме «Майкл» исполнил родной племянник легендарного певца Джаафар Джексон. Картина рассказывает о сложных отношениях артиста с отцом, старте его сольной карьеры отдельно от семейной группы «Jackson 5» и о тяжелом восстановлении после ожогов головы, полученных на съемках рекламы «Pepsi» в 1984 году.
САМЫЙ КАССОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАЙОПИК
При этом «Майкл» уже стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории. По информации издания «Deadline», фильму Антуана Фукуа удалось обойти «Богемскую рапсодию» Брайана Сингера о Фредди Меркьюри. В 2018 году этот байопик о вокалисте группы «Queen» заработал около $911 млн.
В списке самых кассовых биографических фильмов в мире «Майкл» уступает «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. В 2023 году картина об «отце атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере в мировом прокате заработала примерно $975 млн и пока остается лидером в общем топе байопиков.
Мировая премьера ленты о Джексоне состоялась 22 апреля 2026 года. В официальный российский прокат фильм вышел 28 мая. «Майкл», по данным ЕАИС, две недели подряд был лидером проката в РФ.
Издание «Deadline» писало, что важную роль в успехе байопика сыграл мировой релиз. Например, совокупные сборы «Майкла» в РФ и СНГ уже тоже превысили 1 млрд рублей. К тому же фильм также скоро появится в японском прокате, что должно помочь «Майклу» собрать $1 млрд.
ДРУГИЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ»
Кроме «Майкла» и «Горничной» еще четыре российские картины уже смогли заработать в прокате этого года более 1 млрд рублей. При этом все они — сказки. Первыми в новогодние праздники «миллиардерами» стали «Чебурашка-2» (более 6 млрд рублей), «Простоквашино» (более 2,4 млрд рублей) и «Буратино» (свыше 2,3 млрд рублей).
Четвертым «миллиардером» в этом году стала экранизация «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Лента Сарика Андреасяна вышла в прокат 12 февраля. По данным ЕАИС, сборы сказки составили 2 млрд 99 млн 670 тысяч 254 рубля. Это второй фильм Андреасяна, который в этом году смог заработать более 1 млрд рублей. Первой была семейная картина «Простоквашино».
Но вот другая российская сказка «Домовенок Кузя-2», которой пророчили миллиардные сборы в прокате, в отличие от первой части не смогла преодолеть отметку в 1 млрд рублей. По данным ЕАИС, сборы второго фильма режиссера Виктора Лакисова составили 889 млн 903 тысячи 114 рублей.
А у продолжения популярной российской комедии «Холоп-3» с Милошем Биковичем еще есть шансы заработать миллиард в прокате. Первая часть франшизы, вышедшая в декабре 2019 года, стала одним из самых кассовых отечественных фильмов в истории, заработав более 3 млрд рублей. По картине снимали много ремейков в разных странах. Вторая часть комедии режиссера Клима Шипенко в 2024 году смогла собрать более 3,8 млрд рублей.
Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская считает, что «Холоп-3» вполне может собрать миллиард даже в летний сезон проката, так как контента для взрослых сегодня не хватает. Премьера комедии состоялась 11 июня в преддверии Дня России.
«Сделать хорошую кассу фильму поможет грамотная рекламная кампания, такое кино требует широкой информационной поддержки. Для этого необходим обширный медиаплан. И производственная компания, и дистрибьютор прекрасно умеют работать с большими бюджетами, большим кино. Давно пора осваивать летний период, потому что голливудские студии не боялись летнего периода, выпускали всегда по три-четыре блокбастера, которые собирали по миллиарду и больше. Поэтому я думаю, что у фильма есть все шансы, если не сэкономят на промо. Миллиард — это теперь не самая большая цифра у нас, так что вполне достижимая. Первый "Холоп" был уникальной историей, он вытянул год на фоне ухода голливудских мейджоров. Его успех связан не столько с нехваткой романтических комедий, это большое развлекательное кино для взрослых, которого у нас очень мало. У нас большое количество сказок выходит, но мало контента для взрослых, а это развлечение именно для взрослых», - отметила она в беседе с НСН.
На момент написания материала сборы «Холопа-3», согласно подсчетам ЕАИС, составляют 227 млн 399 тысяч 446 рублей. Лента по предварительным итогам уходящих праздничных выходных возглавляет прокат в России.
Ранее Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что для нормальной работы индустрии в кинотеатрах еженедельно должны выходить фильмы, которые могли бы освоить кассу в 300-700 млн рублей, но пока в России создают лишь около 20 таких картин в год.
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