Также актриса кокетливо ответила на вопрос о том, можно ли все-таки верить Милошу Биковичу, и раскрыла, почему эти съемки показались ей райским отдыхом.

«Ему лично – я сомневаюсь, а вот его персонажу – да, вполне! А вообще с Милошем мне работалось прекрасно, как и с Петей Рыковым, которого я обожаю. Что касается съемок, то я не травмировалась, я лежала на пляже с Петей Рыковым. Я не участвовала в сценах на корабле, так что, наверно, это были одни из самых легких съемок, в удовольствие. На самом деле мы здорово проводили время, но я знаю, что людям на корабле было крайне сложно: там были и какие-то шторма, и волны. Я застала только море, солнце и чудесные ужины после смены», - подытожила она.

Ранее исполнившая роль Буратино в одноименном фильме актриса Виталия Корниенко заявила спецкору НСН, что благодаря съемкам третьей части «Холопа» впервые посетила Турцию, а также осуществила совместную мечту с коллегой Кристиной Асмус («Интерны», «Текст»).

