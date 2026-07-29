Стоматолог назвала одну популярную летнюю привычку опасной для зубов

Летняя привычка грызть лед может нанести серьезный вред вашим зубам и суставу челюсти. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» рассказала врач стоматолог клиники «Атрибьют» Маргарита Узакова.

Стоматолог: За переделку «дешевых зубов» россияне платят в пять раз дороже

Она пояснила, что лед является крайне твердым материалом. Для его раскусывания человеку требуется усилие, значительно превышающее стандартное жевательное давление. Это создает дополнительное напряжение в суставе челюсти и может усугубить имеющиеся проблемы.

Узакова добавила, что резкий перепад температур при контакте со льдом провоцирует появление невидимых микротрещин на эмали. Также эта привычка часто становится причиной сколов.

«Если вам нравится хруст, замените лед на яблоки или морковь», – порекомендовала доктор.

Ранее стоматолог перечислил россиянам другие летние привычки разрушающие зубную эмаль, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Река
ТЕГИ:ЗдоровьеВрачиЛето

Горячие новости

Все новости

партнеры