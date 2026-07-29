Фильм «Мастер и Маргарита» Локшина выйдет в американский прокат
Российская экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина готовится к выходу в американский прокат. Об этом изданию Variety сообщили представители дистрибьюторской компании Luminosity Pictures.
Кинопрокат в США стартует с 18 сентября. Американским зрителям продемонстрируют восстановленную режиссерскую версию картины. Соучредитель компании Питер Хоффман выразил надежду, что публика оценит романтику и вечные темы произведения, отметив, что создатели вложили максимум усилий в адаптацию знаменитого романа.
В России премьера ленты состоялась в январе 2024 года. Картина собрала в прокате стран СНГ 2,3 млрд рублей. Главные роли в проекте исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Август Диль.
После успешного старта на родине фильм также демонстрировали в кинотеатрах Германии, Австрии, Швеции и Италии. Общее число зрителей картины уже достигло 4,8 миллиона человек.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН предрек успех экранизации «Мастера и Маргариты» с Джонни Деппом в главной роли.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Митрополита Илариона направили служить в женский монастырь в Подмосковье
- Идея комнат для пассажиров с животными не получила поддержки
- Эксперт объяснил причины нового конфликта США и Франции
- Фильм «Мастер и Маргарита» Локшина выйдет в американский прокат
- В Москве «мужья на час» массово навязывают завышенные счета
- Стоматолог назвала одну популярную летнюю привычку опасной для зубов
- Автомобилисты забили тревогу из-за «ручных» штрафов за парковку
- Минобороны сообщило об уничтожении 150 украинских БПЛА за 12 часов
- Врач перечислила ошибки, приводящие к простуде в жару
- Сокуров снимает новый фильм по мотивам симфонии Чайковского