Сокуров снимает новый фильм по мотивам симфонии Чайковского

Режиссер Александр Сокуров приступил к съемкам нового фильма в соавторстве с дирижером Теодором Курентзисом. Об этом сообщает Forbes.

Проект представляет собой фантазию на тему пятой симфонии Петра Чайковского. Специально для этой работы дирижер подготовил новую версию музыкального произведения. В создании ленты также помогают «Эрмитаж», «Пушкинский дом» и различные военные музеи с библиотеками Санкт-Петербурга.

Сокуров признался, что никогда ранее не слышал такого исполнения и не подозревал о столь мощной энергетике внутри музыки композитора.