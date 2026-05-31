Ричи против Джексона: Как иностранные фильмы борются в российском прокате

«МАЙКЛ» — ЛИДЕР

Согласно предварительным итогам уходящих выходных лидером проката в России вторую неделю подряд станет иностранная картина. Только в этот раз первую строчку в рейтинге займут не «Грязные деньги» Гая Ричи, как на прошлой неделе, а байопик об американском певце Майкле Джексоне «Майкл».

По подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, на момент написания материала сборы картины режиссера Антуана Фукуа составляют 293 млн 846 тысяч 628 рублей. Лента вышла в официальный прокат в России 28 мая.