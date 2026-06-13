«Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком

САМЫЙ КАССОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАЙОПИК

По данным издания «Deadline», фильму режиссера Антуана Фукуа удалось обойти «Богемскую рапсодию» Брайана Сингера о Фредди Меркьюри, заработавшую в 2018 году примерно $911 млн. «Майкл» официально стал самым кассовым биографическим фильмом о каком-либо музыканте в истории кино. Его мировая премьера состоялась 22 апреля 2026 года.

Однако в списке самых кассовых байопиков в мире фильм про Джексона уступает «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. В 2023 году картина об «отце атомной бомбы» физике-теоретике Роберте Оппенгеймере в мировом прокате собрала около $975 млн. Пока она остается лидером в общем топе биографических фильмов.