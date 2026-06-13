«Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком
Сборы фильма о поп-короле Майкле Джексоне режиссера Антуана Фукуа превысили $912 млн.
Байопик «Майкл» стал самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории кино. Сборы картины о легендарном поп-короле Майкле Джексоне уже превысили $912 млн. В мировом прокате ленте пророчат сборы в $1 млрд. При этом в официальном российском прокате сборы нового байопика скоро дойдут до отметки в 1 млрд рублей.
САМЫЙ КАССОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАЙОПИК
По данным издания «Deadline», фильму режиссера Антуана Фукуа удалось обойти «Богемскую рапсодию» Брайана Сингера о Фредди Меркьюри, заработавшую в 2018 году примерно $911 млн. «Майкл» официально стал самым кассовым биографическим фильмом о каком-либо музыканте в истории кино. Его мировая премьера состоялась 22 апреля 2026 года.
Однако в списке самых кассовых байопиков в мире фильм про Джексона уступает «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. В 2023 году картина об «отце атомной бомбы» физике-теоретике Роберте Оппенгеймере в мировом прокате собрала около $975 млн. Пока она остается лидером в общем топе биографических фильмов.
Согласно информации «Deadline», важную роль в успехе «Майкла» сыграл мировой релиз: картина официально вышла в том числе в России, где собрала более $10 млн. Кроме того, фильм также скоро появится в японском прокате, что должно помочь «Майклу» собрать $1 млрд, пишет издание.
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН говорил, что Майкл Джексон — культовая личность, и байопик о его жизни легко окупится в мировом прокате.
«Фигура Майкла Джексона до сих пор культовая. Аудитория, умело и успешно подогретая скандалами, конечно, пойдет смотреть ленту. Думаю, кино сработает лучше предыдущих байопиков, в том числе фильма "Боб Дилан: Никому не известный" (картина с Тимоти Шаламе в главной роли заработала в мировом прокате свыше $140,5 млн при бюджете в $65 млн – прим. НСН). Боб Дилан не такая скандальная и известная фигура, как Майкл Джексон, особенно в России. В нашей стране Боба Дилана не знают, а Майкла Джексона знают все», - сказал он.
1 МЛРД В РОССИИ
Между тем, в России сборы ленты про певца Майкла Джексона смело могут превысить 1 млрд рублей. На момент написания материала, касса байопика, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составляет 964 млн 554 тысячи 988 рублей.
Картина вышла в официальный российский прокат 28 мая. При этом совокупные сборы «Майкла» в РФ и СНГ уже превысили 1 млрд рублей.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН подтвердил, что у байопика о Джексоне есть все шансы заработать миллиард в российском прокате.
«Картина была ожидаемой на протяжении очень долгого времени, ну и фигура Майкла Джексона находится на очень высоком уровне узнаваемости и уважения к его таланту. Так что мы довольны цифрами и очень надеемся, что картина будет долго стоять в прокате с очень хорошей динамикой. В принципе, даже в каких-то моментах этот фильм превосходит свои аналоги в этом жанре. У картины складывается хороший "сарафан", так что вполне вероятно, что миллиардную отметку она преодолеет», - заметил он.
Фильм «Майкл» рассказывает о сложных отношениях Майкла Джексона с отцом, старте его сольной карьеры отдельно от семейной группы «Jackson 5», о тяжелом восстановлении после ожогов головы, полученных на съемках рекламы «Pepsi» в 1984 году.
Согласно информации «Variety», изначально предполагалось, что байопик о поп-короле начнется со сцены обыска в поместье «Неверленд», когда певца обвинили в растлении несовершеннолетних. Однако адвокаты семьи артиста обнаружили в соглашении с одним из обвинителей запрет на его упоминание в кино, поэтому авторам фильма пришлось разрабатывать новый сценарий.
Ранее продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» говорил, что опытный прокатчик («Вольга»), хорошая рекламная кампания и мощный личный бренд Майкла Джексона обеспечат фильму «Майкл» отличный старт, который может даже превысить прогнозы.
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