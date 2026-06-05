Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 миллиона человек, кассовые сборы составили 23,7 миллиарда рублей, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также отметила, что в первом полугодии больше миллиарда рублей в прокате заработали четыре фильма – «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Воронков допустил, что у главенства сказок в прокате есть причина.

«На мой взгляд, есть одна проблема на сегодняшний день. Много структур, общественных деятелей примеряют на себя рубашку критика, прикрываясь традиционными российскими ценностями, но формализации традиционных российских ценностей нет. Я не говорю о том, что продюсеры, режиссеры и кинотеатры не понимают, что такое традиционные ценности. Но всегда есть тонкости. Например, режиссер снимает "Ромео и Джульетту". Соответствуют ли поцелуи 16-ти летних подростков традиционным российским ценностям или нет? С одной стороны, об этом писал Шекспир и в этом наша жизнь. С другой стороны, режиссер и продюсер, которые вкладывают в такой сценарий, не уверены, получат ли потом прокатное удостоверение. Мне кажется, это основная причина того, что мы не видим разнообразия жанров», - сказал он.