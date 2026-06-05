Поцелуи Ромео и Джульетты: Чего боятся российские кинотеатры
Режиссеры и продюсеры сегодня не могут быть уверены, что получат прокатное удостоверение на свою картину, сказал НСН Алексей Воронков.
Даже в классических сюжетах при желании можно усмотреть несоответствие традиционным ценностям, что лишает продюсеров и режиссеров возможности получать прокатные удостоверения, заявил в беседе с НСН глава Ассоциации владельцев кинотеатров России (АВК) Алексей Воронков.
Российские фильмы в кинотеатрах за полгода посмотрели 49,5 миллиона человек, кассовые сборы составили 23,7 миллиарда рублей, заявила РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также отметила, что в первом полугодии больше миллиарда рублей в прокате заработали четыре фильма – «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и «Буратино». Воронков допустил, что у главенства сказок в прокате есть причина.
«На мой взгляд, есть одна проблема на сегодняшний день. Много структур, общественных деятелей примеряют на себя рубашку критика, прикрываясь традиционными российскими ценностями, но формализации традиционных российских ценностей нет. Я не говорю о том, что продюсеры, режиссеры и кинотеатры не понимают, что такое традиционные ценности. Но всегда есть тонкости. Например, режиссер снимает "Ромео и Джульетту". Соответствуют ли поцелуи 16-ти летних подростков традиционным российским ценностям или нет? С одной стороны, об этом писал Шекспир и в этом наша жизнь. С другой стороны, режиссер и продюсер, которые вкладывают в такой сценарий, не уверены, получат ли потом прокатное удостоверение. Мне кажется, это основная причина того, что мы не видим разнообразия жанров», - сказал он.
По словам собеседника НСН, отдельные онлайн-проекты доказывают, что российский зритель заинтересован в контенте разного жанра.
«Есть достойный вещи, которые наши режиссеры и продюсеры делают для онлайн-платформ. Во вселенной онлайн есть удивительные комедии, триллеры, фантастика, российские хорроры. Там им проще выходить и разнообразие жанров больше. Зрители смотрят и триллеры, и фильмы про войну. Любой большой проект будет собирать. Когда мы детально поймем, что у нас допускается на экраны для получения прокатного удостоверения, а что нет, мы развяжем руки режиссерам и продюсерам, чтобы они снимали другое кино. Хотя семейные картины всегда останутся самым кассовым для кинотеатров. Потому что на фильм сразу приходит не два, а четыре человека», - объяснил Воронков.
Как ранее отметил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, кассовый успех фильмов «Твое сердце будет разбито» и «Коммерсант» подтверждает, что зрители хотят смотреть на большом экране разножанровые картины, а не только сказки.
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