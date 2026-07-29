Минобороны сообщило об уничтожении 150 украинских БПЛА за 12 часов

Дежурные расчеты ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Ростовской областей, Республики Удмуртия, а также Краснодарского и Пермского краев.

Кроме того, беспилотники были уничтожены над Крымским полуостровом и над акваторией Черного моря.

Утром 29 июля в Минобороны сообщили, что над Россией перехватили и уничтожили 295 беспилотников. БПЛА, в том числе, атаковали одно из промышленных предприятий в Пермском крае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

