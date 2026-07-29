В Москве «мужья на час» массово навязывают завышенные счета

В Москве выявлена схема обмана клиентов так называемыми «мужьями на час», которые многократно завышают итоговую стоимость бытовых работ. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, мастера обещают низкие расценки по телефону, но на месте требуют десятки тысяч рублей за элементарные действия.

Бывший сотрудник такой организации раскрыл внутреннюю механику мошенничества. По его словам, исполнитель обязан отдавать компании 60% выручки, оставляя себе лишь 40%. Для получения достойного заработка мастера вынуждены навязывать людям дополнительные услуги и завышать цены, например беря 12 тысяч рублей за обычную замену смесителя.