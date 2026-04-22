Джексон против Дилана: Сколько соберет самый дорогой музыкальный байопик
Давид Шнейдеров и Евгений Баженов (BadComedian) объяснили НСН, почему фильм «Майкл» о Майкле Джексоне может окупиться в мировом прокате, несмотря на низкие оценки критиков и отсутствие скандальных подробностей в сценарии.
Поп-король Майкл Джексон - культовая личность, и байопик о его жизни легко окупится в мировом прокате, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Картина «Майкл» о Майкле Джексоне выходит в мировой прокат с 24 апреля. Первые критики, посмотревшие фильм, остались недовольны стерильной историей. Рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes составил всего 27% свежести. Ранее сообщалось, что из-за пересъемок бюджет картины составил 200 миллионов рублей. Это делает фильм самым дорогим музыкальным байопиком. Для сравнения бюджет самого кассового музыкального байопика «Богемской рапсодии», собравшей в мировой прокате более 900 миллионов долларов, составлял около 55 миллионов долларов. Однако Шнейдеров допустил, что «Майкл» окупится в мировом прокате.
«Чтобы окупиться, фильм должен собрать в мировом прокате 400 миллионов долларов, и думаю, картина "Майкл" соберет эту сумму. Фигура Майкла Джексона до сих пор культовая. Аудитория, умело и успешно подогретая скандалами, конечно, пойдет смотреть ленту. Думаю, кино сработает лучше предыдущих байопиков, в том числе фильма "Боб Дилан: Никому не известный" (картина с Тимоти Шаламе в главной роли заработала в мировом прокате свыше $140,5 млн. при бюджете в $65 миллионов – прим. НСН). Боб Дилан не такая скандальная и известная фигура, как Майкл Джексон, особенно в России. В нашей стране Боба Дилана не знают, а Майкла Джексона знают все. Критики – люди своеобразные. Часто фильмы с очень невысоким рейтингом собирали большие деньги. "Титаник", к примеру, критики признали худшим фильмом, получившим "Оскар"», - отметил он.
В свою очередь, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с НСН допустил, что многие зрители захотят посмотреть байопик о жизни Майкла Джексона даже зная, что скандальных историй в картине не будет.
«Все упирается в качество сценария. Любую историю, даже стерильную, можно подать так, чтобы зрителю было интересно. В фильмах про известных людей можно один в один экранизировать все как было, но не добавить интереса, жизни. Безусловно, контроль над производством мог повлиять. Могли запретить смотреть под определенным углом и в итоге мог получится никакой фильм. Так было, например, с картиной "Джобс: Империя соблазна", в которой Стива Джобса сыграл Эштон Кутчер. Думаю, картина про Майкла Джексона неподвластна культуре отмены. Многие пойдут посмотреть, вдруг там все же есть перчинка. На фоне первых разгромных отзывов "сарафанное радио" может сработать отрицательно. Но то, что имя Майкла Джексона делает деньги – факт. Если кино действительно никакое, просмотры закончатся с первым уикендом. Но, возможно, критики высокомерно назвали картину плохой, а зритель увидит качественное развлекалово или посмотрит в дань уважения», - сказал он.
Ожидается, что фильм «Майкл» расскажет о сложных отношениях Джексона с отцом, старте его сольной карьеры отдельно от Jackson 5, о тяжелом восстановлении после ожогов головы, полученных на съемках рекламы Pepsi в 1984 году. По данным Variety, изначально предполагалось, что байопик начнется со сцены обыска в поместье «Неверленд», когда Джексона обвинили в растлении несовершеннолетних. Однако адвокаты семьи артиста обнаружили в соглашении с одним из обвинителей запрет на его упоминание в кино. По этой причине авторам фильма пришлось разрабатывать новый сценарий.
В России картина «Майкл» выйдет в официальный прокат с 28 мая, а не в конце апреля. В майские праздники, с 1 по 10 мая, кинотеатры РФ предложат зрителю фильмы российского производства, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме призвали писателя Остера отказаться от российских наград
- «Раздастся крик»: Россияне рискуют лишиться возможности платить QR-кодом в Египте
- Россия и Ливан договорились об отмене виз для владельцев диппаспортов
- Джексон против Дилана: Сколько соберет самый дорогой музыкальный байопик
- Россиян предупредили об опасности домашнего интернета
- Под фильм или в воде: Как правильно «убивать» стресс аэробной тренировкой
- Новак: Поставки казахстанской нефти в ФРГ будут выполняться в обход «Дружбы»
- Нагоняют страху: Что будет с ценами и ассортиментом на маркетплейсах
- Центробанк опроверг слухи об изменении условий переводов по СБП с 1 мая
- Взрослый и подросток были ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области