В свою очередь, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с НСН допустил, что многие зрители захотят посмотреть байопик о жизни Майкла Джексона даже зная, что скандальных историй в картине не будет.

«Все упирается в качество сценария. Любую историю, даже стерильную, можно подать так, чтобы зрителю было интересно. В фильмах про известных людей можно один в один экранизировать все как было, но не добавить интереса, жизни. Безусловно, контроль над производством мог повлиять. Могли запретить смотреть под определенным углом и в итоге мог получится никакой фильм. Так было, например, с картиной "Джобс: Империя соблазна", в которой Стива Джобса сыграл Эштон Кутчер. Думаю, картина про Майкла Джексона неподвластна культуре отмены. Многие пойдут посмотреть, вдруг там все же есть перчинка. На фоне первых разгромных отзывов "сарафанное радио" может сработать отрицательно. Но то, что имя Майкла Джексона делает деньги – факт. Если кино действительно никакое, просмотры закончатся с первым уикендом. Но, возможно, критики высокомерно назвали картину плохой, а зритель увидит качественное развлекалово или посмотрит в дань уважения», - сказал он.

Ожидается, что фильм «Майкл» расскажет о сложных отношениях Джексона с отцом, старте его сольной карьеры отдельно от Jackson 5, о тяжелом восстановлении после ожогов головы, полученных на съемках рекламы Pepsi в 1984 году. По данным Variety, изначально предполагалось, что байопик начнется со сцены обыска в поместье «Неверленд», когда Джексона обвинили в растлении несовершеннолетних. Однако адвокаты семьи артиста обнаружили в соглашении с одним из обвинителей запрет на его упоминание в кино. По этой причине авторам фильма пришлось разрабатывать новый сценарий.

В России картина «Майкл» выйдет в официальный прокат с 28 мая, а не в конце апреля. В майские праздники, с 1 по 10 мая, кинотеатры РФ предложат зрителю фильмы российского производства, напоминает «Радиоточка НСН».

