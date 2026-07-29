Эксперт объяснил причины нового конфликта США и Франции
Новый конфликт между США и Францией возник из-за голосования в ООН по продлению мандата верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка. Из-за чего вновь обострились отношения между Вашингтоном и Парижем, в беседе ОТР рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Эксперт отметил, что Париж заметно ужесточил свою риторику на международной арене в преддверии ухода Эммануэля Макрона с поста президента. Французский лидер стремится покинуть большую политику эффектно чтобы закрепить за собой статус великого государственного деятеля.
Между Вашингтоном и Парижем уже давно накопились серьезные противоречия касающиеся будущего европейской безопасности. Французский президент взял на себя инициативу по укреплению военного потенциала Евросоюза чтобы снизить зависимость от американской поддержки.
«Макрону нечего терять, Макрон уже хромая утка. Никаким образом он уже от Соединенных Штатов Америки не зависит», – подчеркнул Матвийчук.
Ранее политологи сошлись во мнении, что Макрон ранее собрал «коалицию желающих» в Париже , чтобы впечатлить Владимира Путина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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