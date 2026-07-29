Эксперт объяснил причины нового конфликта США и Франции

Новый конфликт между США и Францией возник из-за голосования в ООН по продлению мандата верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка. Из-за чего вновь обострились отношения между Вашингтоном и Парижем, в беседе ОТР рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Эксперт отметил, что Париж заметно ужесточил свою риторику на международной арене в преддверии ухода Эммануэля Макрона с поста президента. Французский лидер стремится покинуть большую политику эффектно чтобы закрепить за собой статус великого государственного деятеля.