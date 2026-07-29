Депутаты Госдумы направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением разработать единые требования по оборудованию в аэропортах и на вокзалах комнат для пассажиров с животными, пишет ТАСС. Горбачёв отметил, что за любой подобной инициативой стоит не только вопрос удобства, но и серьёзный расчёт — в том числе с точки зрения планировки и распределения пространства, которое в аэропортах и без того строго нормировано.

«Всё это можно сделать, но всё это ведёт к ущемлению прав остальных пассажиров. Чтобы выделить такую комнату, нужно сделать какую‑то пристройку, потому что в плане аэропорта такой комнаты не существует и вообще не должно быть. Комната матери и ребёнка — это понятно. Курильщики требуют себе комнату, теперь и пассажиры с животными… А где всё это взять? Если выделять какие‑то комнаты, то будет меньше площади для других пассажиров. Потом ещё будут требовать прогулочную зону для животных, чтобы они там делали все свои дела. Невозможно всё предусмотреть. Мы так дойдём до предела, когда всем пассажирам придётся в зале ожидания не сидеть, а стоять. Должна учитываться практическая сторона в каждом вопросе», — сказал собеседник НСН.