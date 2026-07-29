Идея комнат для пассажиров с животными не получила поддержки
Виктор Горбачёв рассказал НСН, почему выделение специальных зон в аэропортах для пассажиров с животными — не такая простая задача, какой кажется на первый взгляд.
Член Общественного совета при Росавиации Виктор Горбачёв сказал НСН, что идея оборудовать в аэропортах отдельные зоны для пассажиров с животными звучит как шаг навстречу владельцам питомцев, но на деле способна породить целый ряд сложностей.
Депутаты Госдумы направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением разработать единые требования по оборудованию в аэропортах и на вокзалах комнат для пассажиров с животными, пишет ТАСС. Горбачёв отметил, что за любой подобной инициативой стоит не только вопрос удобства, но и серьёзный расчёт — в том числе с точки зрения планировки и распределения пространства, которое в аэропортах и без того строго нормировано.
«Всё это можно сделать, но всё это ведёт к ущемлению прав остальных пассажиров. Чтобы выделить такую комнату, нужно сделать какую‑то пристройку, потому что в плане аэропорта такой комнаты не существует и вообще не должно быть. Комната матери и ребёнка — это понятно. Курильщики требуют себе комнату, теперь и пассажиры с животными… А где всё это взять? Если выделять какие‑то комнаты, то будет меньше площади для других пассажиров. Потом ещё будут требовать прогулочную зону для животных, чтобы они там делали все свои дела. Невозможно всё предусмотреть. Мы так дойдём до предела, когда всем пассажирам придётся в зале ожидания не сидеть, а стоять. Должна учитываться практическая сторона в каждом вопросе», — сказал собеседник НСН.
Горбачёв также обратил внимание на действующие правила и потенциальные риски, связанные с присутствием питомцев в салоне.
«Чтобы попасть в салон самолёта с животными, должно быть множество справок и определённые переноски. В багажном отделении, конечно, у животных стресс из‑за другой звукоизоляции и температуры. Там могут находиться большие животные, такие как алабаи, например. С собой перевозят мелких собак и кошек. Переноска должна быть соответствующих габаритов. Это не носит массовый характер — это единичные случаи. Не думаю, что они доставляют какие‑то проблемы. Животные разные бывают: вдруг они начнут лаять, у кого‑то из пассажиров может возникнуть аллергия. Это не очень приветствуется», — добавил эксперт.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов сказал НСН, что вес питомца не должен превышать допустимые нормы, а всего в лайнере может оказаться не больше четырех пушистых пассажиров, чтобы не спровоцировать аллергии.
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