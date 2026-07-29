Митрополита Илариона направили служить в женский монастырь в Подмосковье
Митрополита Илариона (Алфеева) направили на служение в подмосковный монастырь вместо Бразилии. Об этом сообщается на официальном сайте Московской патриархии, передает RT. Патриарх Кирилл удовлетворил просьбу архиерея о переводе в Россию для ухода за престарелой матерью.
Согласно указу от 29 июля 2026 года временно приостанавливается действие предыдущего распоряжения о пребывании священнослужителя на покое в Бразилии. Теперь местом служения и проживания Илариона определен Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь с получением содержания от обители.
Ранее митрополит был направлен в латиноамериканскую страну после инцидента в Чехии. В конце мая его задержали в Карловых Варах по подозрению в хранении запрещенных веществ.
Сам Иларион категорически отверг все обвинения в свой адрес. Уже на следующий день после задержания священнослужителя отпустили на свободу без предъявления обвинений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Митрополита Илариона направили служить в женский монастырь в Подмосковье
- Идея комнат для пассажиров с животными не получила поддержки
- Эксперт объяснил причины нового конфликта США и Франции
- Фильм «Мастер и Маргарита» Локшина выйдет в американский прокат
- В Москве «мужья на час» массово навязывают завышенные счета
- Стоматолог назвала одну популярную летнюю привычку опасной для зубов
- Автомобилисты забили тревогу из-за «ручных» штрафов за парковку
- Минобороны сообщило об уничтожении 150 украинских БПЛА за 12 часов
- Врач перечислила ошибки, приводящие к простуде в жару
- Сокуров снимает новый фильм по мотивам симфонии Чайковского