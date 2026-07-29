Митрополита Илариона направили служить в женский монастырь в Подмосковье

Митрополита Илариона (Алфеева) направили на служение в подмосковный монастырь вместо Бразилии. Об этом сообщается на официальном сайте Московской патриархии, передает RT. Патриарх Кирилл удовлетворил просьбу архиерея о переводе в Россию для ухода за престарелой матерью.

Согласно указу от 29 июля 2026 года временно приостанавливается действие предыдущего распоряжения о пребывании священнослужителя на покое в Бразилии. Теперь местом служения и проживания Илариона определен Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь с получением содержания от обители.