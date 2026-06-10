«Яркое и трогательное кино»: Милош Бикович о съемках в «Холопе 3»
В жизни каждого человека настаёт момент, когда пора перестать фокусироваться исключительно на саморазвитии и начать строить глубокие отношения с окружающими, сказал Милош Бикович.
Актёр Милош Бикович, звезда всех трёх фильмов кинофраншизы «Холоп», рассказал журналистам, что третья часть получилась очень солнечной и трогательной, а ему самому очень понравилось участвовать в динамичных съёмках на корабле.
«Яркое, солнечное, динамичное, смешное и трогательное кино! Настоящее летнее путешествие в Турцию на корабле. Мне было интересно, мы шутили, искали юмор. Работа в кино — это всегда улица с двусторонним движением. С одной стороны, я учусь у своего персонажа: у него есть своя история, характер, привычки — они подсказывают, как действовать, какие эмоции проживать. С другой стороны, я вливаю в его воплощение собственный опыт, наблюдения, даже какие‑то личные истории. Этот обмен делает роль глубже, а фильм — более искренним», — сказал артист на премьере «Холопа 3».
Говоря о теме перевоспитания, которая красной нитью идёт через все три части фильмов «Холоп», актёр отметил важную границу в жизни каждого человека, когда пора перестать фокусироваться исключительно на саморазвитии и начать строить глубокие отношения с окружающими.
«Каждый человек рано или поздно попадает в такой жизненный этап, когда он уходит в период интенсивного самовоспитания и самообразования. Это время внутренней работы, когда мы делаем надстройку своей личности, укрепляем фундамент, на котором будем строить будущее. Но наступает момент, когда важно остановиться и осознать, что пора перестать заниматься исключительно саморазвитием. Как бы ни был важен этот процесс, нельзя замыкаться в нём навсегда. Нужно оставить пространство для других людей — для дружбы, любви, поддержки, совместного роста», — цитирует Биковича спецкор НСН.
Создатели комедии обещают, что в третьей части перевоспитание мажоров выйдет на новый уровень. В центре эксперимента окажется семейная пара Борис и Елена Вяземские. Супруги находятся на грани развода, делят имущество и угрожают друг другу. Желая спасти брак родителей, дети Вяземских обращаются за экспериментальной помощью к команде, хорошо знакомой зрителям по прошлым частям франшизы. Так строптивых взрослых отправляют во времена Петра I.
Первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 году. Сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в январе 2024 года, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей. «Холоп 3» станет первым фильмом франшизы, премьера которого намечена на лето.
Ранее исполнившая роль Буратино в одноименном фильме актриса Виталия Корниенко заявила спецкору НСН, что благодаря съемкам третьей части «Холопа» впервые посетила Турцию, а также осуществила совместную мечту с коллегой Кристиной Асмус («Интерны», «Текст»).
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