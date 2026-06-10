«Яркое и трогательное кино»: Милош Бикович о съемках в «Холопе 3»

«Каждый человек рано или поздно попадает в такой жизненный этап, когда он уходит в период интенсивного самовоспитания и самообразования. Это время внутренней работы, когда мы делаем надстройку своей личности, укрепляем фундамент, на котором будем строить будущее. Но наступает момент, когда важно остановиться и осознать, что пора перестать заниматься исключительно саморазвитием. Как бы ни был важен этот процесс, нельзя замыкаться в нём навсегда. Нужно оставить пространство для других людей — для дружбы, любви, поддержки, совместного роста», — цитирует Биковича спецкор НСН.

Создатели комедии обещают, что в третьей части перевоспитание мажоров выйдет на новый уровень. В центре эксперимента окажется семейная пара Борис и Елена Вяземские. Супруги находятся на грани развода, делят имущество и угрожают друг другу. Желая спасти брак родителей, дети Вяземских обращаются за экспериментальной помощью к команде, хорошо знакомой зрителям по прошлым частям франшизы. Так строптивых взрослых отправляют во времена Петра I.

Первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 году. Сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в январе 2024 года, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей. «Холоп 3» станет первым фильмом франшизы, премьера которого намечена на лето.

Ранее исполнившая роль Буратино в одноименном фильме актриса Виталия Корниенко заявила спецкору НСН, что благодаря съемкам третьей части «Холопа» впервые посетила Турцию, а также осуществила совместную мечту с коллегой Кристиной Асмус («Интерны», «Текст»).

