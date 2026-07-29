Врач перечислила ошибки, приводящие к простуде в жару

Заболеть простудой можно даже в летнюю жару из-за резких перепадов температур и неправильного использования климатической техники. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала терапевт Светлана Бурнацкая.

Врач пояснила, что при входе с улицы, где температура достигает 35 градусов, в помещение с охлаждением до 18-20 градусов организм вынужден быстро адаптироваться. Сам по себе холодный воздух не вызывает вирусную инфекцию, однако он снижает местную защиту слизистых оболочек и облегчает проникновение вирусов.

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Аналогичный негативный эффект создают постоянное употребление ледяных напитков, длительное купание в прохладной воде после перегрева на солнце, а также нахождение под сильным потоком воздуха от кондиционера.

Специалист также отметила, что исправный и регулярно обслуживаемый кондиционер не является источником вирусов. Однако загрязненные фильтры накапливают пыль и микроорганизмы, а пересушенный воздух приводит к пересыханию дыхательных путей, что дополнительно повышает риск развития ОРВИ.

Доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова в беседе с НСН ранее рассказала, как отличить аллергию от простуды.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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