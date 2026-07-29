Врач перечислила ошибки, приводящие к простуде в жару

Заболеть простудой можно даже в летнюю жару из-за резких перепадов температур и неправильного использования климатической техники. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала терапевт Светлана Бурнацкая.

Врач пояснила, что при входе с улицы, где температура достигает 35 градусов, в помещение с охлаждением до 18-20 градусов организм вынужден быстро адаптироваться. Сам по себе холодный воздух не вызывает вирусную инфекцию, однако он снижает местную защиту слизистых оболочек и облегчает проникновение вирусов.