Врач перечислила ошибки, приводящие к простуде в жару
Заболеть простудой можно даже в летнюю жару из-за резких перепадов температур и неправильного использования климатической техники. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала терапевт Светлана Бурнацкая.
Врач пояснила, что при входе с улицы, где температура достигает 35 градусов, в помещение с охлаждением до 18-20 градусов организм вынужден быстро адаптироваться. Сам по себе холодный воздух не вызывает вирусную инфекцию, однако он снижает местную защиту слизистых оболочек и облегчает проникновение вирусов.
Аналогичный негативный эффект создают постоянное употребление ледяных напитков, длительное купание в прохладной воде после перегрева на солнце, а также нахождение под сильным потоком воздуха от кондиционера.
Специалист также отметила, что исправный и регулярно обслуживаемый кондиционер не является источником вирусов. Однако загрязненные фильтры накапливают пыль и микроорганизмы, а пересушенный воздух приводит к пересыханию дыхательных путей, что дополнительно повышает риск развития ОРВИ.
Доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова в беседе с НСН ранее рассказала, как отличить аллергию от простуды.
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