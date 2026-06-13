В США утвердили слияние Warner Bros. Discovery и Paramount

При этом, по мнению кинокритика Давида Шнейдерова, слияние двух таких крупных компаний, как Warner Bros. и Paramount может повлиять на производство блокбастеров и привести к сокращению в отрасли.

«Это слияние скорее повлияет не на независимое кино, а на блокбастеры. Я понимаю, чего боятся работники. Люди просто боятся лишиться работы. Возможно, какая-то из двух компаний будет главной, она, соответственно, начнет тянуть одеяло на себя. Это нехорошо, когда две старейшие кинокомпании объединяются, я тоже принципиально против. Все-таки должно быть много разных игроков. Думаю, влияние на киноиндустрию в целом будет негативным. Монополизация и укрупнение игроков, тем более в кино, ни к чему хорошему не приводит. Исторически с монополизацией была борьба, это не очень хорошо. Так, например, погибла независимая компания New Line Cinema (В 2008 году поглощена компанией Warner Bros. из-за финансовых проблем – прим. НСН), которая легла под мейджоров», - заметил он в беседе НСН.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что компании Warner Bros. будет проблематично подавать в суды на российские кинотеатры из-за показа фильма «Мортал Комбат-2», потому что у студии никогда не было собственного подразделения в РФ.