В США утвердили слияние Warner Bros. Discovery и Paramount
Сделка оценивается примерно в $110 млрд.
Накануне Минюст США утвердил слияние компаний Warner Bros. Discovery и Paramount. Обсуждение сделки началось еще в прошлом году. До этого Warner Bros. хотела приобрести компания Netflix. При этом не все в киноиндустрии считают, что объединение Warner Bros. и Рaramount будет положительным.
МИНЮСТ США ОДОБРИЛ
В министерстве заявили о завершении антимонопольного разбирательства о приобретении корпорацией Paramount Skydance медиаконгломерата Warner Bros. Discovery. В Минюсте США подчеркнули, что не возражают против сделки, которая оценивается приблизительно в $110 млрд.
По данным агентства Bloomberg, в опубликованном 12 июня письменном заявлении сказано, что антимонопольное подразделение ведомства «завершило анализ предложенного слияния Paramount и Warner Bros. и на основе полученных в ходе разбирательства свидетельств пришло к выводу, что транзакция, вероятно, не нанесет ущерб конкуренции или американским потребителям».
Спустя восемь месяцев проверки Минюст США заключил, что слияние напротив может усилить фирму, создав более мощного игрока на рынке потокового вещания, телевидения и кино. В ведомстве изучили свыше двух миллионов документов и не стали требовать от сторон продажи активов или иных уступок, пишет Politico. Сообщалось, что несколько недель назад гендиректор Paramount Дэвид Эллисон около двух часов лично отвечал на вопросы антимонопольных чиновников Минюста, пока те не избавились от опасений.
При этом одобрение сделки на федеральном уровне не снимает всех рисков. Так, по данным источника, генпрокурор Калифорнии Роб Бонта продолжает расследование и может подать иск, чтобы заблокировать слияние.
К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ СЛИЯНИЕ?
Переговоры о возможности приобретения корпорацией Paramount медиаконгломерата Warner Bros. начались еще в 2025 году. Интерес к покупке Warner Bros. также выражали и представители американской стриминговой платформы Netflix. Известно, что компания предлагала за это примерно $83 млрд.
Сделка о приобретении Paramount Skydance Warner Bros. Discovery была согласована после того, как первая фирма обошла Netflix в борьбе за Warner Bros. Ожидается, что сделку завершат до конца 2026 года после одобрения акционерами и регуляторами.
В компании Paramount считают, что слияние пойдет на пользу конкуренции, так как объединенная фирма сможет на равных соперничать с Netflix, увеличить кинопрокат и вложения в производство фильмов. При этом в Голливуде, по информации Politico, боятся, что Paramount будет экономить средства, что на деле обернется массовыми сокращениями, меньшим числом шансов для авторов и еще большей концентрацией власти в руках монополистов в медиасфере.
В мае издание Financial Times сообщало, что европейская киноиндустрия призвала регуляторов ЕС провести антимонопольное расследование в отношении сделки Warner Bros. и Paramount из-за опасений, что она может нанести ущерб культурному разнообразию, ослабить независимое производство и укрепить доминирование американских развлекательных гигантов.
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При этом, по мнению кинокритика Давида Шнейдерова, слияние двух таких крупных компаний, как Warner Bros. и Paramount может повлиять на производство блокбастеров и привести к сокращению в отрасли.
«Это слияние скорее повлияет не на независимое кино, а на блокбастеры. Я понимаю, чего боятся работники. Люди просто боятся лишиться работы. Возможно, какая-то из двух компаний будет главной, она, соответственно, начнет тянуть одеяло на себя. Это нехорошо, когда две старейшие кинокомпании объединяются, я тоже принципиально против. Все-таки должно быть много разных игроков. Думаю, влияние на киноиндустрию в целом будет негативным. Монополизация и укрупнение игроков, тем более в кино, ни к чему хорошему не приводит. Исторически с монополизацией была борьба, это не очень хорошо. Так, например, погибла независимая компания New Line Cinema (В 2008 году поглощена компанией Warner Bros. из-за финансовых проблем – прим. НСН), которая легла под мейджоров», - заметил он в беседе НСН.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что компании Warner Bros. будет проблематично подавать в суды на российские кинотеатры из-за показа фильма «Мортал Комбат-2», потому что у студии никогда не было собственного подразделения в РФ.
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