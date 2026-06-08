Сборы фильма «Майкл» в России превысили 1 млрд рублей

Фильм Антуана Фукуа «Майкл» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ по итогам минувших выходных. Об этом сообщил портал Кинобизнес.

По предварительным итогам уик-энда, картина о певце Майкле Джексоне заработала 271 млн рублей. Фильм вышел на большие экраны в России 28 мая, напоминает 360.ru. Его общие сборы достигли 1,007 млрд рублей.

Второй в списке лидеров проката стала лента «Закулисье реальности». Фильм ужасов режиссера Кейна Парсонса собрал 213 млн рублей.

На третьем месте рейтинга оказался фильм Гая Ричи «Грязные деньги». За выходные он заработал 62,8 млн рублей.

Ранее продюсер, журналист, основатель портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов в беседе с НСН рассказал, что в России у фильма «Майкл» есть все шансы сравняться по сборам с «Богемской рапсодией», которая в 2018 году заработала в прокате 1,09 млрд рублей.

