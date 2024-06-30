«Прорыв блокады»? Канье Уэст прилетел в Москву

НА КОНЦЕРТ?

Стало известно, что американский рэп-исполнитель Канье Уэст прибыл в Москву. Сообщалось, что его частный борт приземлился в терминале «Внуково-3» в субботу 29 июня. По данным Telegram-каналов, рэпера видели в подземке у «Охотного ряда».

«Канье Уэст уже в Москве! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в "Лужниках"! Мои ставки, если оно будет — то 80 тысяч sold out (распродадут полностью — прим. НСН) за три дня. Неделю максимум! Мега крутой он, конечно!», - написала в своем Telegram-канале российский продюсер Яна Рудковская.

Хотя до этого знаменитость уверяла, что Уэст точно не приедет в Россию этим летом.