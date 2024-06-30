«Прорыв блокады»? Канье Уэст прилетел в Москву
При этом не все журналисты уверены, что рэпер прибыл в Москву для того, чтобы дать концерт.
СМИ несколько раз анонсировали концерт американского рэп-исполнителя Канье Уэста в Москве. В Сети даже публиковали якобы контракт, подписанный представителем знаменитости. Однако накануне Уэст все же приехал в Россию, но пока до конца не ясно, с какой целью.
НА КОНЦЕРТ?
Стало известно, что американский рэп-исполнитель Канье Уэст прибыл в Москву. Сообщалось, что его частный борт приземлился в терминале «Внуково-3» в субботу 29 июня. По данным Telegram-каналов, рэпера видели в подземке у «Охотного ряда».
«Канье Уэст уже в Москве! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в "Лужниках"! Мои ставки, если оно будет — то 80 тысяч sold out (распродадут полностью — прим. НСН) за три дня. Неделю максимум! Мега крутой он, конечно!», - написала в своем Telegram-канале российский продюсер Яна Рудковская.
Хотя до этого знаменитость уверяла, что Уэст точно не приедет в Россию этим летом.
«Точно не лето. Продюсеры и организаторы знают, что концерт с "Лужниками" нужно согласовывать за две-три недели, а еще с полицией и прочими структурами. Это было бы физически невозможно в такой срок уложиться», - сообщала Рудковская в своих соцетях в начале мая.
Фанаты сразу предположили, что Уэст приехал в Москву сейчас, чтобы дать свой большой концерт, который уже несколько раз анонсировали СМИ, однако у ряда Telegram-каналов другая информация.
Так, 29 июня свой 40-летний юбилей отпраздновал главный дизайнер бренда Yeezy Гоша Рубчинский. Известно, что он является хорошим другом Уэста. Рэпера даже не раз видели в одеже от этого дизайнера с надписью на русском языке. Борт американца приземлился в Москве также 29 июня. В связи с этим журналисты предположили, что Уэст приехал в Россию не для того, чтобы порадовать фанатов песнями, а чтобы поздравить друга.
Позже в Сети появилась информация, что исполнитель якобы попал на юбилей Рубчинского, который отмечался в ресторане «Белуга». Журналисты отметили, что Канье как всегда остался в восторге от русской культуры после того, как попробовал черную икру, водку и другие блюда русской кухни.
При этом информации, опровергающей проведение концерта в «Лужниках» в последние дни не поступало. А сразу после новостей о прибытии Уэста в Москву в Сети мошенники даже начали продавать билеты на концерт рэпера.
Так, РИА Новости сообщили, что билеты продавали на «Авито», а один из продавцов даже заявил, что выступление американского исполнителя якобы состоится в столичном клубе «1930». По данным агентства, в объявлении на сайте была указана цена в 850 рублей и даже была опубликована афиша, согласно которой фейковый концерт должен якобы состояться 5 июля в 19:00 часов. Однако позже это объявление удалили, а продавца заблокировали.
Между тем, в пресс-службе компании назвали такие публикации «пранком».
«Это пранк. Объявление заблокировано за попытку продажи несуществующего товара. На платформе сейчас 200 млн объявлений, и подобных попыток было всего пять», - рассказал представитель «Авито» в беседе с НСН.
(НЕ)ОТМЕНЕННЫЙ КОНЦЕРТ
Между тем, обещанный большой концерт Канье Уэста в Москве СМИ и организаторы анонсировали уже несколько раз. Так, впервые информация о приезде рэпера в Россию появилась в начале мая. Тогда говорилось, что Уэст выступит в Москве 8 июня в «Лужниках», и что контракт с исполнителем уже подписан.
«Источник рассказал, что переговоры велись больше года, а главное желание Канье — посмотреть Москву и дать крутой концерт. А после — отпраздновать 47-летие в одном из мест столицы», - написал Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов.
Однако потом глава корпорации PMI, которая организовывала концерты мировых звезд в России, Евгений Финкельштейн в беседе с НСН опроверг информацию о подписанном Уэстом контракте.
«В такие короткие сроки концерты не организовываются, не продаются. Насколько я знаю, а я знаю точно: контракт с "Лужниками" не подписан, это занимает огромное количество времени, на согласование в полицию никто не выходил. Самое главное, выдавать новость от организатора… Тут должно быть сказано о том, кто организатор. Я знаю, что выступление Канье Уэста обсуждается, мы тоже ведем переговоры по этому проекту. Самое главное, что 8 число является концертом "Macan" на стадионе "Спартак". Огромное количество полиции будет находиться там. Проводить в один день два больших мероприятия… Не очень понимаю, как это можно организовать, когда ни организаторы, ни площадка об этом не в курсе», – объяснил он в начале мая.
Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в интервью Агентству «Москва» также подтвердил, что американский исполнитель не приедет с концертом этим летом в Москву.
При этом, по мнению Финкельштейна приезд Канье Уэста в Россию означал бы «прорыв блокады» с точки зрения возвращения в РФ больших зарубежных артистов.
«Безусловно, это был бы хороший приезд и возвращение обратно в Россию больших артистов. Многие артисты, которые даже хотят приехать, сталкиваются с определенным хейтом в соцсетях, вмешивается правительство в их решение посетить страну и так далее. Если это произойдет, это будет большой успех и открытие рынка, потому что это будет первый артист, за которым дальше поедут другие. Это будет прорыв блокады! Такой артист, как Канье Уэст, может пойти на это», – подчеркнул он.
В свою очередь событийный продюсер Табриз Шахиди в беседе с НСН рассказал, что концерт Уэста в «Лужниках» может принести промоутерам мероприятия примерно $6,5 млн.
«Как правило, промоутер должен заручиться поддержкой такого инвестора, который "отбивает" затем часть расходов с проданных билетов и возвращает часть или всю прибыль. Считайте сами, если вы видите на сайте билетного оператора стоимость билетов от трех тысяч рублей до 30 тысяч рублей, то при аншлаге в 72 тысячи человек продажи принесут промоутеру около 576 млн рублей. Если это сейчас около $6,5 млн, то гонорар может составить $3-4 млн», - объяснил он.
При этом глава концертного агентства Nothern Sound Александр Морозов посчитал, что знаковый концерт в «Лужниках» обойдется организаторам в 200 млн рублей.
«Концерт в "Лужниках" стоит 150 млн рублей за "ничего", а так — 200 млн рублей. Такие большие мероприятия должны проходить, конечно же, с согласованием с мэрией Москвы. Чем больше площадка — тем больше деталей. У правительства есть свои заказы, свои истории», - рассказал он в беседе с НСН.
«НЕИНТИМНЫЙ» КОНТРАКТ
Между тем, уже в конце мая СМИ опубликовали якобы подписанный контракт на июньский концерт Уэста в Москве. По данным Telegram-канала Mash, документ был датирован 7 мая, и в нем стояла подпись, схожая с автографом гражданской жены музыканта Бьянки Цензори, которая и ведет его дела.
«Исходя из текста контракта, концерт состоится в любую погоду. Но может быть отменен, если организаторы не выполнят хотя бы один пункт договора. Сам Канье имеет право аннулировать договоренности без объяснения причин. Но не позже, чем за 30 дней до мероприятия», - отмечалось в источнике.
Так, по сообщениям СМИ, контракт с американским артистом состоял из семи страниц и предусматривал, что рэпер прибудет в Москву с командой из 25 человек. Также организаторы должны были за свой счет оформить визы и все документы, предоставить иностранцам первый класс в самолете и проживание в пятизвездочном отеле. При этом самому Канье Уэсту требовалась охрана и бронированный автомобиль для поездок.
По данным Mash, рэпер якобы даже получил аванс за свой московский концерт. Сообщалось, что деньги были переведены через зарегистрированную в Лос-Анджелесе компанию. При этом по договору предполагалось, что средства останутся у Уэста, даже если его выступление в Москве не состоится.
Но и после публикации контракта в «Лужниках» опровергли слухи о проведении концерта американского рэпера. А глава PMI Евгений Финкельштейн назвал абсурдом публикацию договора якобы с Канье Уэстом.
«Тот факт, что был выложен какой-то контракт, означает, что концерта точно не будет. Это максимально непрофессионально, для меня это звучит как абсурд. Если я выложу какой-то контракт с артистом, его райдер, то меня просто не будет на этом рынке. Контракт – очень интимная информация. За всю историю никто никогда не выставлял контракт с Мадонной, Канье Уэстом и так далее», - объяснил собеседник НСН.
Однако уже в конце июня источник в руководстве «Лужников» все же подтвердил НСН, что концерт Канье Уэста в Москве состоится на территории спорткомплекса. При этом точная дата мероприятия пока не раскрывается, но сообщается, что договоренность с рэпером уже имеется.
Ранее советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердил, что концерт «большого зарубежного артиста» в «Лужниках» может обойтись в более, чем 150 млн рублей.
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