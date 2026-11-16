В Кремле назвали незначительными повреждения Крымского моста
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незначительными повреждения Крымского моста в результате атаки ВСУ. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе украинских сил по Крымскому мосту, напоминает RT.
«По мосту информация будет из Минтранса... сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений», — указал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что сообщение по мосту продолжается.
Между тем вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о проведении оценки повреждений Крымского моста.
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