В Кремле назвали незначительными повреждения Крымского моста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незначительными повреждения Крымского моста в результате атаки ВСУ. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.

Аксенов: ВСУ ударили по Крымскому мосту

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе украинских сил по Крымскому мосту, напоминает RT.

«По мосту информация будет из Минтранса... сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений», — указал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что сообщение по мосту продолжается.

Между тем вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о проведении оценки повреждений Крымского моста.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Крымский МостВСУДмитрий Песков

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