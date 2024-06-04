«Закон не нужен!»: В Госдуме поспорили о дресс-коде после шоу Бузовой
Депутат Госдумы Станислав Наумов считает, что законодательно регулировать внешний вид артистов не нужно, но им следует воздерживаться от провокаций. В индустрии, в свою очередь, надеются максимум на рекомендации.
Депутат Госдумы Станислав Наумов заявил НСН, что он выступает против запретов ради запретов, в том числе и против дресс-кода для артистов, дискуссии о котором спровоцировало выступление Ольги Бузовой. По мнению парламентария, запреты - это тупиковый путь для развития культуры и для нормального общественного климата.
После скандала из-за вызывающего костюма певицы Ольги Бузовой, в котором она выступала 1 июня в Уфе, депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова предложила ввести для артистов дресс-код для выступлений. Соответствующее предложение депутат направила министру культуры РФ Ольге Любимовой. За дресс-код артистов высказался и депутат Николай Бурляев, однако Наумов напомнил коллегам, что у депутатов есть боеле важные задачи.
«Я считаю, что у Госдумы есть более важные занятия, чем разглядывать картинки с каких-то мероприятий шоу-бизнеса. Нужно ценить свое время законодателя, законотворца и посвящать его тем целям национального развития, которые сформулированы в указе президента. Я против запретов ради запретов, это тупиковый путь и для развития культуры, и для нормального общественного климата. Безусловно, самим деятелям шоу-бизнеса стоит вводить какие-то стандарты саморегулирования. Есть же специалисты, которые могут подсказать, есть консультанты, чтобы вынести для себя, стоит ли оно того. Вот с одной стороны надо отказаться от запретов ради запретов, а с другой – шоу-бизнесу надо вменяемо себя вести, понимая, что провокация – не самый выдающийся жанр искусства», - сказал депутат.
Наумов заявил, что сам не будет поддерживать введение дресс-кода для артистов.
«Лично я такую инициативу поддерживать не буду. Если же ее примут, то следить за соблюдением такого дресс-кода будут зрители – самый лучший контролер. Мы живем в эпоху, когда уже не нужны надзиратели и контролеры, ведь на потребительском рынке есть зритель, который будет реагировать тем или иным образом на нарушение нравственности. Я буду лично рад за общественность, которая сможет разделять искусство. Нужно спокойно относиться к любым реакциям. Очевидно, что сейчас на любое выступление любого деятеля искусства может быть четыре-пять доносов в зависимости от вкусовые предпочтений доносчика. И что, каждый раз внеочередное заседание Думы собирать из-за этого?» - отметил собеседник НСН.
Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с НСН выразил надежду, что конфликт с Бузовой завершится лишь рекомендациями.
«Я видел выступление Бузовой в Уфе. Могу сказать, что это немножечко через край для такой православной страны, как Россия. Конечно же, Ольге следовало бы подумать пред тем, как делать свое выступление в таких нарядах. Возрастная маркировка ставится в зависимости от формата выступления, формата продукта, которые представляется аудитории, в том числе в какое время это происходит – если мероприятие заканчивается после 23 часов, то это однозначно «18+». Если там есть какая-то ненормативная лексика, если там есть какие-то эротические элементы – «18+». В случае нарушения правил маркировки в первую очередь ответственность несет организатор мероприятия. Я надеюсь, что это дело закончится рекомендациями. Часто бывает так, что закон в неокрепших душах и умах используется совершенно в других целях», - отметил продюсер.
После появления информации о том, что следователи собираются изучить жалобы пользователей социальных сетей, которых возмутил откровенный наряд певицы, Бузова в своих соцсетях попросила у всех прощения, отмечает «Радиоточка НСН».
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