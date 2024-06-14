«Очередь из молодых!»: Катя Лель призналась, что хотела бы записать песню в рок-жанре
14 июня 202421:33
Александра Веснина
Певица Катя Лель в беседе со спецкором НСН призвала молодых музыкантов делать музыку с любовью и призналась, что хотела бы записать песню в жанре рок.
Певица Катя Лель в беседе со спецкором НСН в кулуарах премии МУЗ-ТВ раскрыла секрет успеха песни «Мой мармеладный».
«Секрет успеха в том, что музыку нужно делать с любовью, нужно придумывать сленги в песне, которые будут запоминаться, нужны песни с легкими на первый взгляд мелодией и текстом, которые входят в сердце. Когда ты делаешь все с любовью, рано или поздно это выстреливает. Говоря о песне «Мой мармеладный», отмечу, что все начисления от исполнения этой композиции идут Максиму Фадееву. Если он разбогател, я буду за него рада», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в молодых исполнителях ее очень привлекает энергия, порядочность и профессионализм.
«У меня очень много интересных планов, например, юбилейная программа, которая пройдет в весной в Москве. Очередь из молодых музыкантов для совместных треков и правда у меня есть. Мы вот недавно записали песню «Притяжение» с классными исполнителями Keneli & Zhiro. Я определяю человека, с которым хочу спеть, в первую очередь по энергии. Если есть энергия, которая меня привлекает, то я говорю «да». Есть еще порядочность и профессионализм, которые очень манят меня. Я обожаю рок, я росла на рокерских группах, поэтому я бы с огромным удовольствием записала что-нибудь в этом жанре», - заключила певица.
Ранее Катя Лель получила премию Brand Awards 2024 в номинации «Мировой музыкальный тренд» за песню «Мой мармеладный», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборные России по настольному теннису взяли две золотые медали Игр БРИКС
- Переход Сафонова в «ПСЖ» назвали показателем уровня российской школы вратарей
- Сунак: Украина может сама решать, как использовать поставляемое ей оружие
- Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ дома в Шебекино увеличилось до семи
- Психолог Вебер посоветовала избегать шопинга в плохом настроении
- Российская пловчиха Ефимова выступит на Олимпиаде в Париже
- В реестр иноагентов внесли комика Поперечного
- СМИ: Главред «Коммерсанта» Желонкин покинет свой пост в ближайшее время
- Песков: Путин назвал реакции Киева и Запада на его инициативу предсказуемой
- Самый высокий рост покупок книг зафиксировали в Приволжье
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru