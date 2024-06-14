«Очередь из молодых!»: Катя Лель призналась, что хотела бы записать песню в рок-жанре

Певица Катя Лель в беседе со спецкором НСН призвала молодых музыкантов делать музыку с любовью и призналась, что хотела бы записать песню в жанре рок.

Певица Катя Лель в беседе со спецкором НСН в кулуарах премии МУЗ-ТВ раскрыла секрет успеха песни «Мой мармеладный».

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«Секрет успеха в том, что музыку нужно делать с любовью, нужно придумывать сленги в песне, которые будут запоминаться, нужны песни с легкими на первый взгляд мелодией и текстом, которые входят в сердце. Когда ты делаешь все с любовью, рано или поздно это выстреливает. Говоря о песне «Мой мармеладный», отмечу, что все начисления от исполнения этой композиции идут Максиму Фадееву. Если он разбогател, я буду за него рада», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, в молодых исполнителях ее очень привлекает энергия, порядочность и профессионализм.

«У меня очень много интересных планов, например, юбилейная программа, которая пройдет в весной в Москве. Очередь из молодых музыкантов для совместных треков и правда у меня есть. Мы вот недавно записали песню «Притяжение» с классными исполнителями Keneli & Zhiro. Я определяю человека, с которым хочу спеть, в первую очередь по энергии. Если есть энергия, которая меня привлекает, то я говорю «да». Есть еще порядочность и профессионализм, которые очень манят меня. Я обожаю рок, я росла на рокерских группах, поэтому я бы с огромным удовольствием записала что-нибудь в этом жанре», - заключила певица.

Ранее Катя Лель получила премию Brand Awards 2024 в номинации «Мировой музыкальный тренд» за песню «Мой мармеладный», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Brand Awards
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