За сутки над Россией сбили 2049 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили за сутки более 2 тысяч украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Военные ликвидировали 2049 БПЛА, пишет RT.

«Сбиты семь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», - добавили в Минобороны.

Атака дронов ВСУ 16 ноября стала самой массовой, отмечает «Радиоточка НСН».

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 1336 украинских беспилотников за ночь.

