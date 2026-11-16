За сутки над Россией сбили 2049 беспилотников ВСУ
16 ноября 202612:37
Юлия Савченко
Российские средства ПВО уничтожили за сутки более 2 тысяч украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сводке Минобороны.
Военные ликвидировали 2049 БПЛА, пишет RT.
«Сбиты семь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», - добавили в Минобороны.
Атака дронов ВСУ 16 ноября стала самой массовой, отмечает «Радиоточка НСН».
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 1336 украинских беспилотников за ночь.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Пичкают конфетами!»: В каком возрасте чаще всего появляется ожирение
- В Кремле назвали незначительными повреждения Крымского моста
- Премьер Эстонии Михал выступил за бессрочное закрытие границы с Россией
- Хуснуллин заявил об оценке повреждений Крымского моста после атаки ВСУ
- Российские кондитеры пожаловались на 100%-ную наценку торговых сетей
- «Слишком ругаем!»: Сябитова отказалась считать зумеров бытовыми инвалидами
- За сутки над Россией сбили 2049 беспилотников ВСУ
- BadComedian раскрыл, почему «Человека-паука» могут номинировать на «Оскар»
- Онищенко рассказал, как православные россияне спасаются от ожирения
- Трунов: Кехмана могут помиловать по делу на 2 млрд, как Лерчек