«Лужники» опровергли слухи о концерте рэпера Канье Уэста

В пресс-службе «Лужники» опровергли слухи о том, что Канье Уэст выступит там 8 июня.

Продюсер Ратников: Рэпер Канье Уэст не приедет этим летом в Москву
«Нет, конечно, это фейк», - заявили там RT.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал контракт на концерт рэпера Канье Уэста в Москве, который должен состояться 8 июня в «Лужниках».

Документ датирован 7 мая, в договоре стоит подпись, «очень похожая» на автограф ведущей дела музыканта Бьянки Цензори — его гражданской жены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Канье Уэста
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