«Лужники» опровергли слухи о концерте рэпера Канье Уэста
30 мая 202409:06
В пресс-службе «Лужники» опровергли слухи о том, что Канье Уэст выступит там 8 июня.
«Нет, конечно, это фейк», - заявили там RT.
Ранее Telegram-канал Mash опубликовал контракт на концерт рэпера Канье Уэста в Москве, который должен состояться 8 июня в «Лужниках».
Документ датирован 7 мая, в договоре стоит подпись, «очень похожая» на автограф ведущей дела музыканта Бьянки Цензори — его гражданской жены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru