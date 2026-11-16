Российские кондитеры пожаловались на 100%-ную наценку торговых сетей
Отечественные кондитерские бренды предлагают понизить наценку на их продукцию до уровня наценки зарубежных брендов, а не наоборот, прояснила в эфире НСН Ирина Эльдарханова.
Самое важное, что можно сделать в споре кондитеров с торговыми сетями, - установить равную наценку на отечественную и зарубежную продукцию, сказала НСН вице-президента Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.
Общественники и кондитеры обратились в Госдуму и обвинили "Магнит" и "Пятерочку" в дискриминации российских производителей. Как пишут «Известия», авторы обращения утверждают, что наценка на отечественные сладости типа шоколада "Аленка" и "Бабаевский", в 1,5–2 раза выше, чем на импортные Nestle и Mars, из-за чего первые стоят на 50–77% дороже при одинаковой закупочной цене. ФАС уже пообещала проверить сети, а ретейлеры заявили, что цены диктуют производители. По словам Ирины Эльдархановой, дискриминация действительно имеет место быть.
«С точки зрения дискриминации, она есть ко всем производителям, которые имеют рентабельность 5-10%. Но здесь нужно говорить в целом о той высокой наценке, которая существует на кондитерские изделия, это 100% к цене. Вот эта наценка является абсолютно ненормальной. Когда производитель зарабатывает 3-10% максимум, а торговая сеть делает при этом наценку 100%. Я думаю, именно такая высокая наценка приводит к тому, что производители обращаются в Госдуму», – считает Эльдарханова.
По ее словам, ситуацию могло бы исправить, если бы наценка на всю отечественную продукцию была такая же, как для зарубежных производителей.
«Всех бы это устроило. Разговор же об этом: если торговая сеть может сделать наценку на зарубежную продукцию не 100%, а 50%, то она имеет возможность сделать такую же наценку и для российских производителей. Они же [российские кондитеры] добиваются, чтобы наценку не повысили, а снизили до уровня зарубежных», – сказала Эльдарханова.
Вместе с тем, по словам собеседницы НСН, если в дело вмешается антимонопольная служба, «торговые сети найдут объяснения, даже если эти факты будут установлены». А если какое-то решение ФАС по обращению кондитеров и будет принято, считает Эльдарханова, то это едва ли всерьез скажется на ценах на зарубежные бренды. По ее словам, максимум «могут сделать немного какую-то корректировку».
Ранее Ирина Эльдарханова рассказала НСН, почему частичная отмена пошлин на какао-продукты не сделает шоколад более дешевым для покупателей.
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