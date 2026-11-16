Самое важное, что можно сделать в споре кондитеров с торговыми сетями, - установить равную наценку на отечественную и зарубежную продукцию, сказала НСН вице-президента Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

Общественники и кондитеры обратились в Госдуму и обвинили "Магнит" и "Пятерочку" в дискриминации российских производителей. Как пишут «Известия», авторы обращения утверждают, что наценка на отечественные сладости типа шоколада "Аленка" и "Бабаевский", в 1,5–2 раза выше, чем на импортные Nestle и Mars, из-за чего первые стоят на 50–77% дороже при одинаковой закупочной цене. ФАС уже пообещала проверить сети, а ретейлеры заявили, что цены диктуют производители. По словам Ирины Эльдархановой, дискриминация действительно имеет место быть.