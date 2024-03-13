«Гоша, псы и эпатаж»: Что стоит за «русской модой» Канье Уэста

В странах Запада прослеживается тренд на одежду с эпатажными надписями на русском языке, но это пока не стало культом, объяснил в интервью НСН международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов.

Американский рэпер Канье Уэст накануне появился на публике в футболке с матерной надписью на русском языке, отсылающее к недавнему скандалу исполнителя с брендом Adidas. До этого он представил коллекцию толстовок с надписью «Чёрные Псы». В декабре Уэст назначил главным дизайнером своего бренда одежды и обуви Yeezy россиянина Гошу Рубчинского.