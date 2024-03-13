«Гоша, псы и эпатаж»: Что стоит за «русской модой» Канье Уэста

Канье Уэст пиарит свой бренд, а не «продвигает» Россию, при этом матерные надписи на русском языке пока не стали на Западе ультрамодными, сказал в эфире НСН Александр Белов.

В странах Запада прослеживается тренд на одежду с эпатажными надписями на русском языке, но это пока не стало культом, объяснил в интервью НСН международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов.

Американский рэпер Канье Уэст накануне появился на публике в футболке с матерной надписью на русском языке, отсылающее к недавнему скандалу исполнителя с брендом Adidas. До этого он представил коллекцию толстовок с надписью «Чёрные Псы». В декабре Уэст назначил главным дизайнером своего бренда одежды и обуви Yeezy россиянина Гошу Рубчинского.

Канье Уэст появился на публике в толстовке с надписью на русском языке
«Не скажу, что это ультрамодная тема на Западе, но в целом прослеживается тренд на надписи на русском языке, который, возможно, запустил Гоша Рубчинский. Это довольно интересная тенденция, выглядит эпатажно и необычно. Это не надо оценивать, как продвижение России через бранные слова. При этом в такой лексике можно увидеть часть русской культуры, пусть и эпатажную. Главное, чтобы это никого не оскорбляло», - сказал Белов.

При этом он назвал пиаром «русскую» одежду Уэста.

«Когда Рубчинский делал коллекции в России, там было много слов на русском языке, правда, они были без нецензурной лексики. Его стиль подразумевает какие-то эпатажные надписи на русском. Поскольку Канье Уэст сейчас продвигает бренд, дизайнером которого является Гоша, разумеется, он носит эту одежду. Надо, чтобы все это продавалось, поэтому получилось так, что он ходит с нецензурными надписями. Это сознательный коммерческий ход, пиар», - заключил собеседник НСН.

Лидер и вокалист панк- группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов ранее говорил НСН, что ненормативная лексика уместна в песнях, когда она усиливает эмоции, но не используется бездумно.

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ФОТО: соцсети Канье Уэста
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