«Слишком ругаем!»: Сябитова отказалась считать зумеров бытовыми инвалидами
Роза Сябитова заявила НСН, что молодые люди при необходимости могут и убрать, и приготовить ужин, а неумение вкручивать лампочки не может разрушить семью.
Нельзя считать молодое поколение «бытовыми инвалидами», так как они выросли в другое время и просто иначе относятся к решению задач по дому, рассказала НСН сваха и телеведущая Роза Сябитова.
Среди российской молодежи почти 80% не могут сами разобраться с бытовыми проблемами, например, заменить смеситель или повесить полку, а среди всех россиян таких почти две трети, говорится в совместном исследовании «Профи.ру» и ГК «Гранель». Чаще всего решить самостоятельно бытовые проблемы не могут молодые в возрасте от 18 до 35 лет (76%). Сябитова уверена, что это нормальная ситуация.
«Ничего такого ужасного не происходит. Как сказал Карл Маркс, бытие определяет сознание. Мое поколение – бумеры – самостоятельности учились очень рано, в школу мы ходили сами, приготовить что-то могли, на секции тоже одни ходили. За нами следили бабушки, которые у подъездов сидели, а также соседи помогали. Но, конечно, в целом мы были предоставлены сами себе, поэтому взрослыми и самостоятельными становились очень рано. Плюс было принято, что мамы учат готовить, а папы – как что-то чинить и так далее. Поколение наших детей выросло в другой среде, им не надо быть столь самостоятельными и в целом заниматься бытовыми вопросами. Для этого есть специально нанятые люди. Я сама, например, считаю, что сантехнику должны делать люди, которые умеют это делать. То, что мы зумеров считаем бытовыми инвалидами, это слишком приукрашено. Мы их слишком ругаем. Я могу сказать и по своим детям, и по своим клиентам, что молодежь у нас вполне нормальная, могут и приготовить, и убраться», - рассказала она.
По ее словам, родители все равно должны прививать детям хорошие привычки, жизнь в чистоте, но главное – своим примером.
«Лодка любви не разобьется, если кто-то не умеет лампочки вкручивать. Семья – это союз для двоих. Согласно логике, мы тогда имеем двух бытовых инвалидов, но этим людям все равно же придется что-то делать. Маргиналами же они не будут, будут убираться и готовить. Если ваш сын привык каждый день надевать чистые носки, одежду и нижнее белье, когда он станет самостоятельным, ему придется стирать или покупать новое. Поэтому привычка жить в чистоте в конечном итоге сработает. В случае с моим сыном, например, сработало. Жизнь – это самый главный учитель. Задача родителей – подготовить детей к жизни без родителей, но навыки готовить и убирать – это самое простое, это вопросы желания», - добавила она.
Термин «бытовой инвалид» описывает взрослых людей, неспособных справляться с простыми повседневными делами без посторонней помощи, рассказала нейропсихолог «СМ-Клиники» Анастасия Кузьмина. По словам специалиста, бытовая беспомощность редко связана с особенностями развития. Чаще всего виноваты сами родители, которые
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