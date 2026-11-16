«У нас православных спасает, что есть посты. Кстати, рождественский пост у нас начнется 27 ноября. Тут тоже ограничения. Если кто-то выдерживает это, то это тоже полезно. У нас с вами в году четыре многодневных поста и каждую неделю среда и пятница — тоже постные дни. Вот и получается, что в году из 365 дней 200 дней — постные дни, где нужно не голодать, не падать в обморок, а ограничивать себя в объеме пищи. Это как раз соответствует нашим проблемам. У нас шахтеров и строителей не так много, кто занят физическим трудом, все остальное — это, в лучшем случае, операторский труд, когда человек сидит сиднем», — рассказал он.

Ранее Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что причин ожирения в России у детей две: переедание во время полдника и ужина вместе с перекусами фастфудом и, как следствие, получение большего количества энергии, чем он может потратить.

