Онищенко рассказал, как православные россияне спасаются от ожирения
В году 365 дней, из которых 200 дней — постные дни, и если их соблюдать, то это будет очень близко к рекомендациям по здоровому питанию, заявил в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Православные соблюдают посты, но это не значит, что они в это время падают в голодный обморок, но ограничивают себя в еде, что полезно для организма. Об этом в пресс-центре НСН рассказал академик РАН, заслуженный врач России, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«У нас православных спасает, что есть посты. Кстати, рождественский пост у нас начнется 27 ноября. Тут тоже ограничения. Если кто-то выдерживает это, то это тоже полезно. У нас с вами в году четыре многодневных поста и каждую неделю среда и пятница — тоже постные дни. Вот и получается, что в году из 365 дней 200 дней — постные дни, где нужно не голодать, не падать в обморок, а ограничивать себя в объеме пищи. Это как раз соответствует нашим проблемам. У нас шахтеров и строителей не так много, кто занят физическим трудом, все остальное — это, в лучшем случае, операторский труд, когда человек сидит сиднем», — рассказал он.
Ранее Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что причин ожирения в России у детей две: переедание во время полдника и ужина вместе с перекусами фастфудом и, как следствие, получение большего количества энергии, чем он может потратить.
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