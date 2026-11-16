В Кремле отвергли обвинения в причастности России к диверсиям в Эстонии
Обвинения европейских стран о якобы причастности России к диверсиям в Европе полностью отвергаются российской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя решение эстонских властей закрыть границу с Россией из-за якобы диверсионной атаки на одно из оборонных предприятий в Эстонии, он указал, что все подобные заявления «не имеют под собой никакой основы».
«Поэтому мы не можем подобные обвинения воспринимать, мы их... не приемлем, мы с ними не согласны, мы полностью отрицаем эти обвинения», - сказал представитель Кремля.
Как пишет RT, Песков также добавил, что закрывая границу Эстония строит «стену», что не принесёт ей ничего хорошего.
Ранее эстонский премьер-министр Кристен Михал заявил, что в ночь на 14 ноября была совершена попытка диверсии против оборонной компании Threod Systems, за которой якобы стоят спецслужбы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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