В Кремле отвергли обвинения в причастности России к диверсиям в Эстонии

Комментируя решение эстонских властей закрыть границу с Россией из-за якобы диверсионной атаки на одно из оборонных предприятий в Эстонии, он указал, что все подобные заявления «не имеют под собой никакой основы».

«Поэтому мы не можем подобные обвинения воспринимать, мы их... не приемлем, мы с ними не согласны, мы полностью отрицаем эти обвинения», - сказал представитель Кремля.

Как пишет RT, Песков также добавил, что закрывая границу Эстония строит «стену», что не принесёт ей ничего хорошего.

Ранее эстонский премьер-министр Кристен Михал заявил, что в ночь на 14 ноября была совершена попытка диверсии против оборонной компании Threod Systems, за которой якобы стоят спецслужбы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

