Дорогой ты наш, Шнуров! Суд раскрыл гонорар артиста в $1 млн
Благодаря судебной тяжбе между музыкантом и промоутерами впервые публично был подтвержден гонорар, который Сергей Шнуров получает за свои стадионные концерты - более 1 млн долларов за выступление. НСН разбиралась в причинах этого индустриального конфликта...
История с отменой концерта группы «Ленинград», который должен был состояться в «Лужниках» 16 сентября 2023 года, но был внезапно отменен, получила скандальное продолжение. Конфликт между Сергеем Шнуровым и организаторами его стадионного концерта (компания "АртЛайф") выплеснулся в публичное поле, после того, как музыкант неожиданно для индустрии отказался возвращать аванс за отмененный концерт, и стороны обменялись встречными исками в Арбитражный суд Москвы. Благодаря этой судебной тяжбе впервые публично был озвучен и подтвержден гонорар, который Сергей Шнуров сейчас получает за свои стадионные концерты - более 1 миллиона долларов за выступление.
Артисты, как впрочем и промоутеры, не любят озвучивать в медиа размеры своих гонораров и доходов. Тем интереснее грядущее судилище, благодаря которому Шнуров установил, пожалуй, абсолютный рекорд, своими исками подтвердив статус самого высокооплачиваемого артиста в России. С конца декабря по сегодняшний день музыкант и организаторы концерта обмениваются встречными претензиями, в которых фигурируют суммы от 60 до 90 млн рублей. Соответствующие материалы Арбитражного суда имеются в распоряжении НСН.
2 мая 2023 года компания "Артлайф" подписала договор на стадионный концерт в Москве, согласно которому группа "Ленинград" вместе с Сергеем Шнуровым обязались выступить 16 сентября 2023 года в "Лужниках". Тогда же музыкантам был выплачен аванс в размере половины от общего гонорара артиста за это выступление. Учитывая, что сейчас одна сторона требует вернуть аванс за несостоявшийся концерт, а другая - вторую половину гонорара, как недополученную выгоду от несостоявшегося концерта, и в исках фигурирует цифра в 90 млн рублей, то легко подсчитать гонорар Сергея Шнурова и его группы "Ленинград" за его концерт в "Лужниках". Официальный курс доллара 2.05.23 составлял 80,5 рублей, соответственно, исковые 90 млн рублей - это $1,118 млн.
Странно задаваться вопросом: много это или мало за один концерт? Поэтому, сформулируем иначе: насколько это много в российских условиях. Мнения известных российских промоутеров и продюсеров, которых опросила НСН, разделились...
ЗАШНУРОВАННЫЙ СТАДИОН: НОРМА ИЛИ МЕЧТА?
Так, событийный продюсер Табриз Шахиди назвал «нормой» гонорар 50-60 млн рублей за стадионный концерт в «Лужниках», однако суммы превышающие 1 млн долларов он считает заоблачными:
«Если говорить о гонорарах, то 50-60 млн рублей за стадионный концерт в "Лужниках" - это норма. Ведь даже если вы умножите 60 тысяч билетов на 2 тысячи рублей средней стоимости билетов, вы увидите цифру выручки в 120 млн рублей. Однако платить больше миллиона долларов даже за "Лужники", даже при полном аншлаге и билетах средней стоимостью в 4-5 тысяч рублей - это очень странная ситуация», - считает Шахиди.
При этом, по его словам, сейчас организаторы платят артистам не половину прибыли, а намного больше.
«Гонорар за публичный концерт рассчитывается, исходя из вместительности площадки. Посмотрите стоимость билетов у операторов, умножьте на 60 тыс. зрителей (85% от общего количества билетов, к примеру, "Лужников") и вы получите вал - общую "грязную" цифру дохода. От этой цифры отнимаем расходы на аренду площадки, рекламу, райдеры, проценты билетных операторов, авторские отчисления и прочую мелочь - получаете цифру, которую промоутер делит с артистом. Это примерно 80 на 20% или 70 на 30% в пользу артиста. Если очень большой артист, то иногда бывает и 90 на 10%. У нас уже давно организаторы не получают больше артиста», - разъяснил организатор мероприятий
Со своей стороны, продюсер Александр Кушнир заявил НСН, что гонорар в миллион долларов за «стадионник» может привидеться большинству российских артистов только мечтах.
«Нет ответа на вопрос, каков средний гонорар группы "Ленинград", все зависит от площадки, организатора и прочих условий. Например, в свое время я был на закрытом концерте Rammstein в Москве, на котором было больше тысячи человек, и это была инициатива одного из банков. В таких случаях гонорары могут быть любыми, но к правилам это не имеет никакого отношения. Миллион долларов за концерт – это мечты любой российской группы. Вокруг цен и гонораров очень много мифологии и сплетен, и очень мало индустрии и бизнеса. Глядя правде в глаза, красная цена рок-групп, которые ходят на церемониях по красным дорожкам, измеряется в миллионах рублей, а не долларов», – убежден Кушнир.
При этом он подтвердил, что предоплата за концерт, как правило, составляет от 50 до 100%:
«Основных вариантов два – или стопроцентная предоплата или половина. Все очень ситуативно, кто как договорился. Возвращение предоплаты зависит от того, по каким причинам отменен концерт. Но даже если концерт перенесен на год или отменен, то резких движений никто старается не делать. Все, как правило, решается мирным путем. Внутри индустрии до сих пор не было черных списков из тех, кто "кидает" партнеров по мероприятиям», - отметил продюсер Кушнир.
А вот экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков обратил внимание НСН на "коммерческую жилку" Шнурова, по его мнению именно этот артист способен не просто запросить, но и получить 1 млн долларов за свой стадионный концерт.
«Шнуров может. Все реально, порядок сумм реальный, Шнуров умеет зарабатывать деньги. Он, наверное, и колбасу хорошо бы продавал, и пиво. У этого человека талант себя продавать. Хотя, "Ленинград" – это же анекдот под музыку. Они наняли хороших музыкантов и аранжировщиков, при Вдовине было все шикарно, а потом это превратилось в коммерцию, зарабатывание денег. Через сто лет от Шнурова останется пара строчек как анекдот, правда, могут не вспомнить, кто это сказал», - считает Бурлаков.
ОБЕЩАНИЯ И СОВПАДЕНИЯ
Свою "коммерческую жилку" Сергея Шнуров, продемонстрировал 15 сентября 2023 года после известий об отмене концерта.
«В случае, если организатор в разумный срок не произведет все необходимые возвраты и выплаты, а также в целях защиты деловой репутации группировки «Ленинград», моей личной репутации и исключения повторения подобного, принято решение об обращении в суд с одновременным перечислением на депозитный счет суда всей суммы вознаграждения группировки «Ленинград», включая и моего лично, частично полученного от организатора до проведения запланированного концерта», - пригрозил тогда Шнур в соцсетях.
Сказал - сделал. В определении Арбитражного суда Москвы от 23 января говорится, что представитель «Ленинграда» внес на депозитный счет суда в качестве «встречного обеспечения» 90 млн рублей. При этом во встречном иске компании «АртЛайф» говорится о взыскании «неосновательного обогащения» в размере 90 млн рублей.
Напомним, слухи об отмене концерта группы Сергея Шнурова в «Лужниках» получили официальное подтверждения за два дня до его проведения. Утром 14 сентября представитель билетного оператора «Кассир.ру» подтвердил НСН, что концерт отменен «по причинам, не зависящим от организатора».
«Нам не согласовали концерт, вот и всё», - сказала тогда НСН глава промоутерской компании «SAV Entertainment» Надежда Соловьева. С тех пор более подробных разъяснений ни от организаторов, ни от музыкантов не последовало.
По данным источника НСН, близкого к билетным операторам, на сегодняшний день зрителям вернули деньги за все проданные билеты. Их количество не уточняется, при этом известно, что минимальная стоимость билетов на концерт «Ленинграда» составляла 4500 рублей, а вмещают «Лужники» 81 тыс. человек. В переводе с русского на русский это означает, что аванс Шнурову за отмененный концерт стал прямым убытком организаторов.
И в связи с этим возникает очередной вопрос: почему Сергей Шнуров пошел на прямой конфликт с достаточно известными в России организаторами? Почему не стал решать эту проблему мирным путем, как делают другие и он сам в других ситуациях, ведь, это не первая его "отмена". К сожалению, ни представители Сергея Шнурова, ни представители "АртЛайфа" не ответили на запросы НСН, но наше расследование позволяет предположить, что дело вовсе не в "звездности" большого артиста, который сейчас нарушает все неписанные правила музыкальной индустрии.
ПОЛИТИКА И НИЧЕГО ЛИЧНОГО
Рассуждая о "комерческой жилке" Шнурова, стоит напомнить, что этот артист "оседлал" стадионы Москвы так, как никто до него не делал - Шнуров в большинстве случаев становился промоутером своей группы и всю прибыль от своих стадионных концертов получал сам, ни с кем ее не делил, поэтому он очень хорошо знает всю механику и структуру доходной части торгового бренда по имени "Сергей Шнуров".
Напомним, первый стадионный концерт в Москве группы «Ленинград» состоялся в июле 2017 года на спартаковской «Открытие Арене». В то время группа Сергея Шнурова давала по 40-50 концертов за год, путешествуя не только по России, но и по всему миру – от Лондона с Парижем и Нью-Йорком до Монте-Карло, Ниццы и даже Австралии. Далее, в декабре 2017 и 2018 годов «Ленинград» собирал «Олимпийский», а в июне 2019-го вновь выступил на стадионе «Открытие Арене». А вот следующего большого концерта в Москве пришлось ждать три долгих пандемических года. Он состоялся 10 сентября 2022 года в «Лужниках».
Но, даже если ты хорошо знаком с закулисьем "стадионного" шоу-бизнеса, зачем идти на конфликт? Что могло заставить Шнурова повести себя неадекватно с точки зрения большинства индустриальных экспертов? Одна из версий - политика. Вернее, затянувшийся конфликт Шнурова с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Эту версию первой озвучила в сентябре прошлого года журналистка Ксения Собчак:
«Концерт «Ленинграда», назначенный на 16 сентября в Лужниках, не состоится, конечно же, не по каким-то мифическим причинам, а по одной и вполне очевидной, и имя ей «Пригожин». Шнуров был слишком близок к телу, и это сыграло против него. Теперь он не мил губернаторам обеих столиц — и Беглову, и Собянину. Вот уж действительно не на ту лошадь поставил человек», - написала Собчак 15 сентября в своем Telegram-канале.
Питерский депутат Госдумы Виталий Милонов подтвердил НСН, что Сергей Шнуров сотрудничал с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который открыто конфликтовал с питерским градоначальником Александром Бегловым.
«Шнур выполнял заказы по просьбе команды Пригожина. Есть песни и клипы, которые сочинил Шнур, "оды Пригожину", это не секрет. Шнур перестал выступать в качестве независимого музыканта после того, как он стал выпускать каждую неделю какую-то полную пургу насчет губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и города. Я нормально отношусь к критике, но он переусердствовал», – считает Милонов.
В то время, когда музыкальная индустрия живет и работает по так называемым "черным спискам" неугодных музыкантов, стоит ли удивляться потенциальной способности губернаторов двух российских столиц снести концерт любого артиста. Вполне вероятно, что Сергей Шнуров обиделся и закусил удила. Но, не с губернаторами же ему сводить счеты, это опасно, а вот наказать организаторов отмененного концерта в "Лужниках" за «прогиб» под губернаторов, самое то.
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