Дорогой ты наш, Шнуров! Суд раскрыл гонорар артиста в $1 млн

«Нам не согласовали концерт, вот и всё», - сказала тогда НСН глава промоутерской компании «SAV Entertainment» Надежда Соловьева. С тех пор более подробных разъяснений ни от организаторов, ни от музыкантов не последовало.

По данным источника НСН, близкого к билетным операторам, на сегодняшний день зрителям вернули деньги за все проданные билеты. Их количество не уточняется, при этом известно, что минимальная стоимость билетов на концерт «Ленинграда» составляла 4500 рублей, а вмещают «Лужники» 81 тыс. человек. В переводе с русского на русский это означает, что аванс Шнурову за отмененный концерт стал прямым убытком организаторов.

И в связи с этим возникает очередной вопрос: почему Сергей Шнуров пошел на прямой конфликт с достаточно известными в России организаторами? Почему не стал решать эту проблему мирным путем, как делают другие и он сам в других ситуациях, ведь, это не первая его "отмена". К сожалению, ни представители Сергея Шнурова, ни представители "АртЛайфа" не ответили на запросы НСН, но наше расследование позволяет предположить, что дело вовсе не в "звездности" большого артиста, который сейчас нарушает все неписанные правила музыкальной индустрии.

ПОЛИТИКА И НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Рассуждая о "комерческой жилке" Шнурова, стоит напомнить, что этот артист "оседлал" стадионы Москвы так, как никто до него не делал - Шнуров в большинстве случаев становился промоутером своей группы и всю прибыль от своих стадионных концертов получал сам, ни с кем ее не делил, поэтому он очень хорошо знает всю механику и структуру доходной части торгового бренда по имени "Сергей Шнуров".

Напомним, первый стадионный концерт в Москве группы «Ленинград» состоялся в июле 2017 года на спартаковской «Открытие Арене». В то время группа Сергея Шнурова давала по 40-50 концертов за год, путешествуя не только по России, но и по всему миру – от Лондона с Парижем и Нью-Йорком до Монте-Карло, Ниццы и даже Австралии. Далее, в декабре 2017 и 2018 годов «Ленинград» собирал «Олимпийский», а в июне 2019-го вновь выступил на стадионе «Открытие Арене». А вот следующего большого концерта в Москве пришлось ждать три долгих пандемических года. Он состоялся 10 сентября 2022 года в «Лужниках».



Но, даже если ты хорошо знаком с закулисьем "стадионного" шоу-бизнеса, зачем идти на конфликт? Что могло заставить Шнурова повести себя неадекватно с точки зрения большинства индустриальных экспертов? Одна из версий - политика. Вернее, затянувшийся конфликт Шнурова с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Эту версию первой озвучила в сентябре прошлого года журналистка Ксения Собчак:

«Концерт «Ленинграда», назначенный на 16 сентября в Лужниках, не состоится, конечно же, не по каким-то мифическим причинам, а по одной и вполне очевидной, и имя ей «Пригожин». Шнуров был слишком близок к телу, и это сыграло против него. Теперь он не мил губернаторам обеих столиц — и Беглову, и Собянину. Вот уж действительно не на ту лошадь поставил человек», - написала Собчак 15 сентября в своем Telegram-канале.

Питерский депутат Госдумы Виталий Милонов подтвердил НСН, что Сергей Шнуров сотрудничал с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который открыто конфликтовал с питерским градоначальником Александром Бегловым.

«Шнур выполнял заказы по просьбе команды Пригожина. Есть песни и клипы, которые сочинил Шнур, "оды Пригожину", это не секрет. Шнур перестал выступать в качестве независимого музыканта после того, как он стал выпускать каждую неделю какую-то полную пургу насчет губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и города. Я нормально отношусь к критике, но он переусердствовал», – считает Милонов.

В то время, когда музыкальная индустрия живет и работает по так называемым "черным спискам" неугодных музыкантов, стоит ли удивляться потенциальной способности губернаторов двух российских столиц снести концерт любого артиста. Вполне вероятно, что Сергей Шнуров обиделся и закусил удила. Но, не с губернаторами же ему сводить счеты, это опасно, а вот наказать организаторов отмененного концерта в "Лужниках" за «прогиб» под губернаторов, самое то.