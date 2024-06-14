Рэпер Джиган рассказал о мечте сыграть рэп-рок с Ильей Лагутенко
Реп-исполнитель Джиган заявил НСН, что хотел был бы сыграть вместе с лидером группы «Мумий Тролль Ильёй Лагутенко
Рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко) заявил НСН в кулуарах премии МУЗ-ТВ, что хотел был бы сыграть вместе с лидером группы «Мумий Тролль Ильёй Лагутенко.
«Я хорошо отношусь к любой музыке, но хотел бы попробовать с кем-нибудь что-то типа рэп-рока, примерно, как у Limp Bizkit. «Мумий тролль» не запрещен? Наверное, с Ильёй Лагутенко. Классно бы получилось. Он интересный», - отметил Джиган.
Группа «Мумий Тролль» весной 2022 года заявила, что не будет выступать в России до окончания спецоперации на Украине. Однако позже коллектив анонсировал тур по российским городам, который в последствии был отменён. После этого Лагутенко взял псевдоним Уилльям Лаут и основал проект WILL LAUT. В середине февраля состоялась премьера дебютного трека «Not The Day».
Ранее группа The Hatters и Найк Борзов выпустили совместный трек «Море», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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