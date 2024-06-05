Госдума верит в Yandex Park Live в Казахстане, а индустрия - нет
Фестиваль Yandex Park Live может стать нейтральной площадкой для иностранных музыкантов, однако вряд ли в Казахстан массово поедут россияне, рассказали НСН представители индустрии зрелищ.
Фестиваль Yandex Park Live не имеет отношения к популярному российскому фестивалю Park Live, который проходил в Москве до пандемии коронавируса, заявил НСН глава промоутерской корпорации PMI Евгений Финкельштейн. По его убеждению, «Яндекс» просто продвигает свои интересы в Казахстане с помощью музыкального мероприятия.
Ранее стало известно, что фестиваль Yandex Park Live пройдет в сентябре 2024 года в Алма-Ате в Казахстане. Хедлайнерами станут такие известные музыканты, как группа Die Antwoord, рэпер Tyga и группа Placebo. Остальных участников фестиваля объявят позже.
Московский же фестиваль Park Live последний раз проводился в Москве в 2019 году. В 2020 и 2021 году мероприятие отменялось из-за пандемии коронавируса. В 2022 году фестиваль также должен был состояться в столице, однако после начала спецоперации на Украине западные артисты отказались приезжать на мероприятие.
Однако Евгений Финкельштейн убежден, что все совпадения названий "случайны", промоутер заявил НСН, что фестиваль Yandex Park Live в Казахстане никак не связан с проходившим когда-то в Москве мероприятием.
«Этот фестиваль за границей связан исключительно с интересами «Яндекса», который, видимо, хочет сделать свой Park Live в Казахстане. С фестивалями из российского рынка это не имеет ничего общего. Я думаю, что просто у «Яндекса» есть интересы в Казахстане, Дубае и других странах, у них цель – развитие. Мне кажется, что они таким образом пытаются построить продвижение в другой стране. Я как представитель самого крупного билетного оператора, какого-то культурного туризма из России в Казахстан или любую другую страну не наблюдаю. Уже пробовали организовывать концерты артистов и в Армении, и в других странах постсоветского пространства, но больших продаж не было», - признался собеседник НСН.
По его словам, Казахстан просто не способен принять у себя посетителей крупного российского фестиваля.
«В Казахстане нет необходимой инфраструктуры для размещения такого количества людей, которое может туда приехать. Там недостаточное количество отелей, чтобы разместить всех гостей. Покупная способность Казахстана гораздо ниже российской. Вообще, Казахстан – не самая удобная точка на карте для проведения фестиваля. Я уверен, что мировые звезды туда не поедут, им будет просто тяжело, ведь туда нужно добраться, привезти свой продакшен. Это достаточно тяжелый вопрос», - считает Финкельштейн.
А вот, советник президента компании «Артлайф», Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий считает, что музыкальное мероприятие в Казахстане может привлечь россиян только "звездами" мирового уровня.
«Из России поедут на Park Live в Казахстан, только если туда приедет какой-то супер артист по типу рок-группы Metallica», - уверенно заявил промоутер НСН.
НЕ ПЕРЕЖИЛИ 20-Е
С началом специальной военной операции на Украине в 2022 большая часть известных иностранных артистов, которые ранее бывали в России или же собирались посетить страну впервые, отказались от этого. Кто-то сделал такой выбор из-за своих убеждений, а кто-то - из-за опасения столкнуться с "отменой" за рубежом. Последним примером неудачной попытки привезти в Москву звезду мировой величины стал американский рэпер Канье Уэст. Слухи о его концерте в «Лужниках», то появляются, то опровергаются, был опубликован даже договор с артистом, подписанный его гражданской женой, ведущей дела музыканта Бьянкой Цензори. Но позже «Лужники» вновь опровергли слухи о концерте рэпера в Москве, оставив поклонников с еще большим числом вопросов.
Помимо концертов отдельных исполнителей, в России регулярно отменяются и музыкальные фестивали. Например, популярный когда-то фестиваль «Усадьба Jazz» «молчит» с 2021 года, когда его перенесли из-за пандемии. С тех пор "перенос" превратился в глобальную отмену, никаких уведомлений от организаторов нет, на запросы они не отвечают, фактически фестиваль умер.
Аналогично не повезло и фестивалю электронной музыки Alfa Future People, история которого прервалась в 2020 году. Генеральный директор последнего состоявшегося фестиваля Юлия Дорошина призналась НСН, что на сегодняшний день нет даже смысла даже обсуждать возрождение AFP.
«Фестиваль Alfa Future People всегда принадлежал «Альфа-Банку», поэтому решение всегда только за ним. Порядка 90% артистов фестиваля были из-за границы, сейчас они не готовы приезжать в Россию из-за ситуации на Украине. Так что возрождение фестиваля пока нет смысла обсуждать», - заявила Дорошина.
НСН в свою очередь направила запрос в «Альфа-Банк», чтобы уточнить детали и расспросить о будущем фестиваля Alfa Future People у правообладателя.
О том, как индустрия развлечений выживает без иностранных артистов, НСН рассказал глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, который был вынужден перепрофилировать свое агентство.
«Пока идет спецоперация на Украине, количество артистов сильно ограничено. Но мы пришли в эту профессию не для того, чтобы работать с такими артистами, как певица Ольга Бузова. Пока происходят все эти события, пока нас обложили санкциями, мы слегла приостановили свою промоутерскую деятельность, но мы основали прекрасный театр и радуем московскую и российскую публику другими развлекательными продуктами», - поделился продюсер.
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ КАЗАХСТАН
А вот Госдума готова поддержать Яндекс, но только, если компания помимо мировых звезд привезет на свой музыкальный фестиваль в Казахстане, как можно больше российских исполнителей. Об этом НСН заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
«Очень хорошо, что «Яндекс» поддерживает подобные проекты, но если в Казахстан поедут русские исполнители, то будет вообще замечательно. У меня, например, нет никаких возражений, чтобы наши зрители смогли увидеть иностранных исполнителей. Казахстан нейтральная площадка, но дружественная нам, у нас хорошие и тесные связи. Хорошо, что там пройдет крупный фестиваль, на котором будут выступать разные исполнители, в том числе и российские», - подчеркнула депутат.
За коллег по цеху порадовался и основатель, генпродюсер фестиваля «Доброфест» Сергей Силушин. Он рассказал НСН, что любители сорваться куда угодно ради концерта были, есть и будут, поэтому фестиваль Yandex Park Live в Казахстане точно не останется без российских поклонников.
«Я желаю организаторам удачи! Насчет так называемого музыкального туризма, хочется сказать, что даже в самые лучшие времена, когда все было хорошо, в нашей многомиллионной стране было порядка ста тысяч человек, которым вообще без разницы, где они проживают: если им интересен артист, атмосфера фестиваля, то они собирались и ехали куда угодно. Это удел больших романтиков, творческих людей, которые кинули рюкзак на плечо и поехали. Они не живут телевизором и диваном, это другая каста людей», - считает продюсер.
По мнению Силушина, успех проекта Park Live в Казахстане будет зависеть от лайнапа участников.
«Успех Park Live в Казахстане в любом случае зависит от контента, от артиста. Когда вешаете афишу, люди реагируют на артиста. Это в любой стране и в любые времена важно. Среди российских зрителей он будет востребован, не буду гадать, какой процент россиян поедет, но те люди, которые посещают концерты, те поедут. Таких людей стало меньше в разы, но они все равно остались», - убежден Силушин.
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