Госдума верит в Yandex Park Live в Казахстане, а индустрия - нет

Ранее стало известно, что фестиваль Yandex Park Live пройдет в сентябре 2024 года в Алма-Ате в Казахстане. Хедлайнерами станут такие известные музыканты, как группа Die Antwoord, рэпер Tyga и группа Placebo. Остальных участников фестиваля объявят позже.



Московский же фестиваль Park Live последний раз проводился в Москве в 2019 году. В 2020 и 2021 году мероприятие отменялось из-за пандемии коронавируса. В 2022 году фестиваль также должен был состояться в столице, однако после начала спецоперации на Украине западные артисты отказались приезжать на мероприятие.



Однако Евгений Финкельштейн убежден, что все совпадения названий "случайны", промоутер заявил НСН, что фестиваль Yandex Park Live в Казахстане никак не связан с проходившим когда-то в Москве мероприятием.

«Этот фестиваль за границей связан исключительно с интересами «Яндекса», который, видимо, хочет сделать свой Park Live в Казахстане. С фестивалями из российского рынка это не имеет ничего общего. Я думаю, что просто у «Яндекса» есть интересы в Казахстане, Дубае и других странах, у них цель – развитие. Мне кажется, что они таким образом пытаются построить продвижение в другой стране. Я как представитель самого крупного билетного оператора, какого-то культурного туризма из России в Казахстан или любую другую страну не наблюдаю. Уже пробовали организовывать концерты артистов и в Армении, и в других странах постсоветского пространства, но больших продаж не было», - признался собеседник НСН.