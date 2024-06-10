Гагарина заявила, что концерт в Лужниках может загнать ее в долги
Певица Полина Гагарина заявила НСН, что готовит грандиозное шоу, которое невозможно будет окупить.
Певица Полина Гагарина заявила спецкору НСН, что грядущий концерт в Лужниках не позволит ей заработать и даже может загнать в долги.
На афишах концерта смело и самоуверенно указывается, что это будет первое в своем роде шоу, которое изменит представление о концертах в России.
«Это благотворительный концерт. Мы не просто не зарабатываем с этого шоу, мы уходим в серьезный минус. Это шоу не окупаемо. Я не буду озвучивать эти цифры, они фантастические. Я не заработаю ни копейки, но трачу частично свои собственные деньги. Просто нам безумно хочется, чтобы это шоу состоялось в нашей любимой стране. Чтобы шоу такого грандиозного масштаба стало возможным в России», - сказала она.
Режиссер-постановщик шоу в Лужниках Максим Мартынов добавил, что зрителей ожидают новые визуальные решения и необычные образы певицы для каждого номера.
Ранее Гагарина заявила, что слухи о приостановке ее музыкальной карьеры преувеличены, пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru