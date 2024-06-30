На «Авито» начали продавать билеты на несуществующий концерт Канье Уэста в Москве
На сервисе «Авито» появилось объявление о продаже билетов на якобы концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве, пишет РИА Новости.
В объявлении указана стоимость билета - 850 рублей. Также представлена афиша, согласно которой концерт состоится 5 июля в клубе «1930».
«5 билетов - танцпол, 3 билета — vip», - утверждает продавец.
Позже объявление сняли с публикации.
В воскресенье продюсер Яна Рудковская заявила, что Уэст приехал в Москву, а его концерт состоится в «Лужниках». В своих соцсетях рэпер подтвердил визит в российскую столицу, передает «Радиоточка НСН».
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