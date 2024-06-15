Награды Билана с Asti и рок-признания: Как прошла премия МУЗ-ТВ

При этом некоторые поп-музыканты в кулуарах мероприятия даже предложили дуэт рокерам.

ПОБЕДИТЕЛИ И НОМИНАНТЫ

Музыкант Дима Билан и певица Анна Asti стали лучшими исполнителями по версии премии МУЗ-ТВ в 2024 году. Церемония награждения состоялась 14 июня в Москве на ЦСКА Арене. Певица также победила в номинациях «Лучший альбом» и «Лучшая песня» с композицией «Царица». Ведущими мероприятия стали Лера Кудрявцева, Клава Кока, Лолита, Николай Басков и Владимир Маркони.

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Лучшей музыкальной группой на мероприятии назвали «Три дня дождя», а прорывом года — музыканта Xolidayboy. Певец Shaman получил приз в спецноминации «Новая легенда», а Клава Кока стала лучшей в Сети.

В номинации «Лучшая коллаборация» победили сразу две композиции — «Плохая девочка» Винтажа, ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT и «Королева» Люси Чеботиной и Филиппа Киркорова. А лучшей cover-версией признали песню Лолиты и Instasamka «На Титанике».

При этом сама Милявская признается, что ее тошнит от собственной песни.

«Вот единственная песня, от которой меня уже тошнит. Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от "Титаника" тошнит, реально», - поведала Лолита на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2024.ВОЗВРАЩЕНИЕ».

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Между тем лучшим клипом по версии премии МУЗ-ТВ признали видеоролик Мота «Случайности неслучайны», а в номинации «Лучшее танцевальное видео» одержал победу клип на песню «Мимо меня» Filatov&Karas. При этом лучшим лирическим видео слушатели назвали клип на песню Мари Краймбрери «Случилась осень».

В свою очередь концерт группы «Руки вверх!» «Лужники на бис» признали лучшим концертным шоу.

Также на премии МУЗ-ТВ выступили Gayazovs Brothers с песней «Фаина», Ольга Бузова с «Верни», Григорий Лепс и даже Жанна Агузарова, которая получила премию «Легенда вне времени».

ПОП ЛЮБИТ РОК

Специальный корреспондент НСН пообщался с некоторым музыкантами в кулуарах премии МУЗ-ТВ, чтобы узнать, как у них обстоят дела с концертами и гонорарами и как они относятся к рок-музыке. Так, например, певец Стас Пьеха рассказал, что считает себя больше рокером, чем многих рокеров в России.

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«Я вообще, кажется, больше "рок", чем большинство рокеров в нашей стране, если на мой концерт сходить… Сколько мы работали в Сибири с ребятами-рокерами, они говорили: "Да вы больше рок, чем все рокеры наши". Мы и гроулим, и скримим, и делаем всякий трэш. И смешиваем это с музыкой, приемлемой для всех поколений», - добавил он в беседе с НСН, отметив при этом, что сейчас делает музыку с простой подачей и простыми аккордами для широкой аудитории.

Певица Юлия Савичева в разговоре со спецкором НСН также призналась в любви к року, рассказав о своей совместной песне с блогером Джизусом.

«Каждый выбирает свой путь. Если мне с 16 лет нравился рок, альтернатива, то, так или иначе, вы это увидите и на моих концертах, и в моих песнях. В песне и клипе "Не до любви" все выражается в направлении рок, а также в моем последнем альбоме "Под кожей"», - заметила она, подчеркнув, что с гонорарами у нее «все шикарно».

В свою очередь рэпер Джиган признался корреспонденту НСН, что мечтал бы сыграть рэп-рок с Ильей Лагутенко.

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«Я хорошо отношусь к любой музыке, но хотел бы попробовать с кем-нибудь что-то типа рэп-рока, примерно, как у Limp Bizkit. "Мумий тролль" не запрещен? Наверное, с Ильей Лагутенко классно бы получилось. Он интересный», - поведал исполнитель.

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в беседе с НСН также «признал» себя рок-исполнителем.

«Я рокер вообще. Знаю наизусть все альбомы "Сектора Газа". В сериале "Плакса" я написал более 30 рок-композиций», - сообщил он.

Певица Катя Лель в беседе со спецкором НСН на премии МУЗ-ТВ также рассказала о желании записать «что-нибудь рокерское».

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«Я обожаю рок, я росла на рокерских группах, поэтому я бы с огромным удовольствием записала бы что-нибудь в этом жанре», - отметила она.

При этом исполнительница также раскрыла секрет успеха песни «Мой мармеладный», сообщив о своих планах.

«Секрет успеха в том, что музыку нужно делать с любовью, нужно придумывать сленги в песне, которые будут запоминаться, нужны песни с легкими на первый взгляд мелодией и текстом, которые входят в сердце. Все начисления от исполнения композиции "Мой мармеладный" идут Максиму Фадееву. Если он разбогател, я буду за него рада. У меня очень много интересных планов, например, юбилейная программа, которая пройдет весной в Москве. Очередь из молодых музыкантов для совместных треков и правда у меня есть. Мы вот недавно записали песню "Притяжение" с классными исполнителями Keneli & Zhiro. Я определяю человека, с которым хочу спеть, в первую очередь по энергии. Если есть энергия, которая меня привлекает, то я говорю "да". Есть еще порядочность и профессионализм, которые очень манят меня», - объяснила она.

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Вручение премии МУЗ-ТВ проходило с 2003 по 2021 годы. Потом мероприятие было прекращено. В 2024 году организаторы приняли решение о возобновлении проведения церемонии.

Список номинантов премии МУЗ-ТВ формируется на основании решения экспертного жюри, а потом на официальном сайте мероприятия зрители могут проголосовать за любимых исполнителей, песни и клипы. Похожие музыкальные награды вручают в других странах. Например, в Швеции проходит церемония вручения Grammy, а во Франции — NRJ Music Awards.

При этом российская премия МУЗ-ТВ и список ее номинантов не раз подвергались критике. Во многом это связано с тем, что имена участников церемонии практически не меняются. Так, например, группа «Звери» получила премию как лучшая рок-группа шесть раз подряд. А певцы Дима Билан, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров номинируются на премию каждый год и сразу по нескольким категориям.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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