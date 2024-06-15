Награды Билана с Asti и рок-признания: Как прошла премия МУЗ-ТВ

Лучшей музыкальной группой на мероприятии назвали «Три дня дождя», а прорывом года — музыканта Xolidayboy. Певец Shaman получил приз в спецноминации «Новая легенда», а Клава Кока стала лучшей в Сети.

В номинации «Лучшая коллаборация» победили сразу две композиции — «Плохая девочка» Винтажа, ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT и «Королева» Люси Чеботиной и Филиппа Киркорова. А лучшей cover-версией признали песню Лолиты и Instasamka «На Титанике».

При этом сама Милявская признается, что ее тошнит от собственной песни.

«Вот единственная песня, от которой меня уже тошнит. Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от "Титаника" тошнит, реально», - поведала Лолита на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ 2024.ВОЗВРАЩЕНИЕ».