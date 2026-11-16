Ожирение чаще всего формируется в детском возрасте, и все идет из пищевых привычек в семье. Об этом в пресс-центре НСН рассказал академик РАН, Директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, заслуженный деятель науки Российской Федерации Дмитрий Никитюк.

«Ожирение формируется в детском возрасте, даже в дошкольном. Все идет из семьи и пищевых традиций. Пичкают детей конфетами. Раньше как воспринималось? Пухлый ребенок, значит здоровый ребенок. Это неправильно», — рассказал он.