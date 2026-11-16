«Пичкают конфетами!»: В каком возрасте чаще всего появляется ожирение

Родители пичкают детей конфетами — из этого и рождается ожирение, заявил НСН Дмитрий Никитюк.

Ожирение чаще всего формируется в детском возрасте, и все идет из пищевых привычек в семье. Об этом в пресс-центре НСН рассказал академик РАН, Директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, заслуженный деятель науки Российской Федерации Дмитрий Никитюк.

«Ожирение формируется в детском возрасте, даже в дошкольном. Все идет из семьи и пищевых традиций. Пичкают детей конфетами. Раньше как воспринималось? Пухлый ребенок, значит здоровый ребенок. Это неправильно», — рассказал он.

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В свою очередь академик РАН, заслуженный врач России, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко добавил, что сегодня даже культура семейных ужинов отсутствует.

«Раньше в фильмах показывали, как в выходные семья собиралась за столом пообедать, вспомните классику! Сейчас такого вообще нет. Кто-нибудь собирается за столом сегодня на ужин?» — добавил он в пресс-центре НСН.

Ранее Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что причин ожирения в России у детей две: переедание во время полдника и ужина вместе с перекусами фастфудом и, как следствие, получение большего количества энергии, чем он может потратить.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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