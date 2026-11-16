Премьер Эстонии Михал выступил за бессрочное закрытие границы с Россией
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал бессрочное закрытие границы между республикой и Россией. Об этом сообщил портал Delfi.
«Михал заявил в интервью... что предпочел бы закрыть эстонско-российскую границу на неопределенный срок», — отмечает СМИ.
Правительство республики планирует 19 ноября провести заседание, в ходе которого рассмотрит два варианта закрытия пограничных переходов — временное и бессрочное.
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что республика намерена с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией. В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва проверит на достоверность сообщения о планах Таллина.
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