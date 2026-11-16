Хуснуллин заявил об оценке повреждений Крымского моста после атаки ВСУ

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об ударе ВСУ по мосту, движение транспорта было ограничено. По данным Минтранса, в результате атаки никто не пострадал, отмечает RT.

«Проводим оценку повреждений... В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления», - написал Хуснуллин в мессенджере «Макс».

Зампред правительства подчеркнул, что у властей есть опыт и необходимые ресурсы для решения этой задачи.

