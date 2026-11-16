Хуснуллин заявил об оценке повреждений Крымского моста после атаки ВСУ
16 ноября 202612:49
Юлия Савченко
Проводится оценка повреждений Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об ударе ВСУ по мосту, движение транспорта было ограничено. По данным Минтранса, в результате атаки никто не пострадал, отмечает RT.
«Проводим оценку повреждений... В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления», - написал Хуснуллин в мессенджере «Макс».
Зампред правительства подчеркнул, что у властей есть опыт и необходимые ресурсы для решения этой задачи.
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