«Хиты, пиар и сбитый летчик»: The Hatters назвали заменой «Ленинграда» на стадионах
Стадионные концерты групп «КняZz» и «Звери» не гарантируют им аншлаги, при этом The Hatters очень быстро идут вперед, как и молодые группы, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий.
Группа The Hatters очень быстро движется к стадионным концертам, при этом Сергей Шнуров превратился в «сбитого летчика», заявил в интервью НСН советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий.
В эти выходные в Москве и Санкт-Петербурге состоятся сразу три стадионных концерта. Полина Гагарина выступит в «Лужниках», Леонид Агутин – на «Газпром-Арене», а Егор Крид на «ВТБ Арене». Всего в 2024 году на самых больших площадках двух столиц анонсированы 11 концертов с участием девяти исполнителей, среди которых рок-группы «КняZz», «Звери», «Кипелов» и «Кино».
«Мы не знаем, сколько продано билетов. Стадион-то можно объявить, но может быть продано небольшое количество билетов. Могу сказать точно, что на Егора Крида на "ВТБ Арене" битковый аншлаг, все билеты проданы. Что касается концертов "Зверей" и Князя, я знаю, что это не аншлаги, но с продажами там все нормально», – сказал Зубицкий.
Он также высказал мнение, что набирающие популярность The Hatters и приглашенные на «VK Fest 2024» группы «25/17» и «Три дня дождя» могут добраться до стадионников. Продюсер также высказался о перспективах Дианы Арбениной и Сергея Шнурова, входивших в «стадионную касту» в 2023 году.
«The Hatters очень быстро идут вперед, у них уже объявлены Дворцы спорта и они могут добраться до стадионов. И молодые все могут, все придут к стадионам: нужны новые хиты, большой пиар и все это будет. Арбенина не уходит ни в какую в тень, у нее достаточно много концертов, а вот Шнуров – да, это сбитый летчик», - заключил собеседник НСН.
8 июля 2023 года Диана Арбенина и «Ночные снайперы» дали концерт на стадионе «Спартак» в Москве, который певица назвала лучшим за всю 30-летнюю историю группы. А вот концерт группы «Ленинград», который должен был состояться 16 сентября прошлого года в «Лужниках», был отменен за несколько дней до этой даты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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