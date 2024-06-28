«Хиты, пиар и сбитый летчик»: The Hatters назвали заменой «Ленинграда» на стадионах

Группа The Hatters очень быстро движется к стадионным концертам, при этом Сергей Шнуров превратился в «сбитого летчика», заявил в интервью НСН советник президента компании «Артлайф», заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий.

В эти выходные в Москве и Санкт-Петербурге состоятся сразу три стадионных концерта. Полина Гагарина выступит в «Лужниках», Леонид Агутин – на «Газпром-Арене», а Егор Крид на «ВТБ Арене». Всего в 2024 году на самых больших площадках двух столиц анонсированы 11 концертов с участием девяти исполнителей, среди которых рок-группы «КняZz», «Звери», «Кипелов» и «Кино».